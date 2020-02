Desde Consenso Federal, “Topo” Rodríguez llamó a dar “un voto de confianza” al Gobierno

El presidente del bloque de diputados nacionales de Consenso Federal, el tandilense Alejandro “Topo” Rodríguez, aseguró hoy que ese espacio tendrá una actitud de “expectativa positiva” frente al gobierno de Alberto Fernández y marcó la importancia de que se genere “un voto de confianza” frente a las primeras medidas de gestión.

En una entrevista con Télam, el diputado del Interbloque Federal sostuvo que “corresponde en toda democracia tener una actitud de expectativa positiva respecto de lo que el gobierno puede hacer y que se le otorgue un voto de confianza en esta primera etapa”.

Rodríguez consideró “un buen indicador el hecho que el proyecto de la deuda se haya aprobado en Diputados con una abrumadora mayoría” y juzgó que los legisladores “comprendieron que se trata de una cuestión de Estado”.

“Era imprescindible que aunque tengamos legítimas disidencias la decisión haya sido conjunta y mayoritaria para apoyar la restauración de la sostenibilidad de la deuda, porque una deuda sostenible es que aquella que puede honrarse y pagar”, aseveró.

Un lavagnista puro

Ex viceministro de gobierno, ex ministro de Asuntos Agrarios bonaerense entre 2009 y 2015 y ex jefe de Gabinete de la municipalidad de La Matanza, hasta abril de 2019, bajo la intendencia de la ahora vicegobernadora Verónica Magario, Rodríguez se autoproclama peronista y “lavagnista puro”.

Es, en efecto, un hombre de máxima confianza del ex ministro y ex candidato presidencial de Consenso Federal, Roberto Lavagna, con quien mantiene contacto permanente y en quien se recuesta a la hora de fijar la posición en temas económicos.

La bancada de Consenso Federal que encabeza Rodríguez está integrada, además, por Graciela Camaño y Jorge Sarghini, que asumió en diciembre en reemplazo del ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo.

El bloque forma parte del Interbloque Federal, integrado en total por 8 diputados más pertenecientes a Córdoba Federal, el Partido Justicialista, el Frente Progresista Cívico y Social y el Socialismo, una fuerza claves para el oficialismo a la hora de buscar consenso en leyes vitales para el gobierno nacional.

Respecto al rol que tendrá el espacio que encabeza en los futuros debates de la Cámara baja, el diputado de Consenso Federal reseñó que integra “un minibloque pequeño que tiene, en todo caso, cualidades que hay que destacar: la fortaleza está en la calidad de nuestro trabajo y experiencia que tienen”.

Nosotros no ganamos la elección, la perdimos y sacamos un resultado por debajo de nuestras expectativas” ALEJANDRO RODRÍGUEZ

Rodríguez sentó postura respecto de actitud tendrá la bancada: “no somos gobierno; somos oposición y vamos a ser una oposición constructiva y pro positiva. Quisiéramos que todos los proyectos fueran buenos, y si no, que se modifiquen. Vamos a ir siguiendo caso a caso y así tomaremos decisión de cada proyecto”.

Consultado sobre la marcha de los casi dos meses de gestión del presidente Alberto Fernández, el diputado de Consenso Federal resaltó que “se han tomado muchas e importantes de decisiones y es una primera ruptura respecto al gobierno de (Mauricio) Macri, en el que hubo quietismo en materia decisiones”.

“La orientación de la política económica del gobierno es en general correcta, dado que se ha priorizado a los sectores más postergados. La deuda y el hambre que son caras de la misma moneda y son sustanciales”, advirtió.

Asimismo, resaltó que el Ejecutivo “ha reaccionado positivamente para abordarlos, pero las políticas públicas pueden ser dimensionadas en su conjunto en función de sus resultados, y por eso hay que esperar”.