Desde el FMI afirman que el diálogo es constructivo, pero aún no hay fecha para una misión formal – Télam

Guzmn precis que el Gobierno buscar pedir una reprogramacin de vencimientos “con las reglas del FMI”

La Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI) continan trabajando en un dilogo constructivo para poder alcanzar un acuerdo, si bien hasta el momento no se estableci an la fecha para la anunciada tercera misin formal del organismo, requerida como parte del proceso, segn indicaron fuentes de la entidad multilateral.

“Los contactos informales siguen, nuestro dilogo es fluido y constructivo pero no tenemos por ahora una fecha para una prxima misin formal”, expres una fuente del FMI en dilogo con Tlam.

Una tercera misin formal fue anunciada por el vocero del FMI, Gerry Rice, en enero ltimo, como resultado del avance de las negociaciones del Fondo.

Sin embargo, hasta el momento no hay novedades concretas al respecto, mientras el calendario de vencimientos sigue su curso.

El Gobierno, a travs del ministro de Economa, Martn Guzmn, expres su deseo de alcanzar un acuerdo en mayo prximo, para poder renegociar tambin el vencimiento con el Club de Pars.

Entre ambos organismos el pas afronta vencimientos por alrededor de 7.100 millones de dlares para lo que resta del ao, y slo con el Club de Pars representan 2.800 millones. Luego, el vencimiento ms fuerte del ao con el FMI tendra lugar en septiembre.

Posteriormente, para 2022 y 2023 se espera la mayora de los vencimientos con el Fondo, por cerca de 40.000 millones de dlares, y otro tanto queda para 2024, entre capital e intereses.

En este contexto, llegar a un acuerdo en mayo sera un escenario deseable pero no es una prioridad el acuerdo, en el contexto de la continuidad de la pandemia y de la magnitud de la crisis argentina que origin el acuerdo anterior con el FMI, segn precis esta semana el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, durante una entrevista.

Chodos expres textual: “No me parece que si no se cumple estrictamente lo de mayo sea una fatalidad. En ningn sentido. Me parece que hay que negociar teniendo mucha conciencia del tamao que tiene el problema que venimos acarreando, entendiendo bien el diagnstico del desastre que implic para la Argentina y que va a implicar por muchas generaciones el programa del 2018, y corrigiendo lo que hay que corregir y defendiendo el inters de los argentinos; lo dems es accesorio”.

Un nuevo acuerdo con el FMI para un programa de Facilidades extendidas, como se est negociando, implica reprogramar vencimientos por hasta 10 aos, con cuatro aos y medio de gracia”

“Uno tiene preferencias pero tambin tiene prioridades, y yo preferira que sea antes de mayo. Es una prioridad? No”, se explay el funcionario argentino.

Por otro lado, la titular del FMI, Kristalina Georgieva, seal que “llegar a un acuerdo antes de mayo requerir ms esfuerzos de ambas partes”, y el director del departamento Occidental del Fondo, Alejandro Werner, dijo: “No veo inviable un acuerdo”, aunque admiti que resultara “ambicioso” alcanzar la fecha de mayo.

Un nuevo acuerdo con el FMI para un programa de Facilidades extendidas, como se est negociando, implica reprogramar vencimientos por hasta 10 aos, con cuatro aos y medio de gracia, pero tambin requiere de ciertas metas que en un contexto de pandemia son difciles de estimar.

Por un lado, el Gobierno habla de ir “convergiendo” para achicar la brecha fiscal y se niega a imponerse una meta de ajuste para este ao o el prximo; y por el otro el FMI reconoce y recomienda que, mientras dure la pandemia, los gobiernos deben hacer todo lo posible por mantener los estmulos fiscales a los que ms lo necesitan.

“Esto de querer reducir la brecha fiscal por un lado y de aumentar estmulos por otro, podra resultar contradictorio en pos de establecer una meta fiscal especfica del Gobierno argentino para alcanzar un acuerdo, en mayo, cuando el pas podra estar inmerso en el medio de una segunda ola de contagios, a pesar de los esfuerzos por llegar con la vacuna”, razona una fuente del Gobierno con llegada al equipo econmico.

En tanto, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco, se refiri al respecto al afirmar que “puede haber flexibilidad” a la hora de negociar ciertas condiciones en los trminos y plazos.

Esta idea cobra cada vez ms fuerza, de la mano de la entrada de dlares al pas que est generando los precios de la soja, a razn de 500 dlares la tonelada.

Pero, por otro lado, Guzmn precis que el Gobierno buscar pedir una reprogramacin de vencimientos “con las reglas del FMI”, es decir, el mximo posible hoy es reprogramar la deuda de capital existente con el Fondo de casi 45.000 millones de dlares a 10 aos.

Segn Guzmn, el Programa de Facilidades Extendidas “no es una cuestin que se negocie. Los pases avanzados se pusieron de acuerdo para poner reglas de juego de la economa internacional. Esas reglas no han ayudado a los pases menos desarrollados, ha llevado a ms desigualdad”.

“Pero las reglas de juego no se negocian unilateralmente con un pas. Poder tener un programa distinto requerira cambiar la arquitectura financiera internacional, y eso requerira el apoyo de Estados Unidos, de China, de Japn, de Alemania, de Francia, de Italia, de los pases ms avanzados. Hay que tener en cuenta esto cuando la Argentina se relaciona con el mundo”, afirm el Ministro en un programa de radio.

En tanto, el vocero del FMI sostuvo que “los desembolsos realizados en el marco del EEF se reembolsarn en un plazo de 4 a 10 aos, en 12 cuotas semestrales iguales. Estos trminos se aplican de manera uniforme a todos los pases”, dijo a Tlam al explicar el tratamiento que podra tener este prstamo con el pas.

Hace poco Werner fue consultado en una conferencia de prensa por este tema puntual, e infiri que esta respuesta est fuera de su alcance como tcnico, manifestando que, si hubiera, la consideracin debera ser poltica; esto es, la discusin debe darse en el seno del directorio.

Desde la creacin del programa de Facilidades Extendidas en 1974 nunca hubo una modificacin, aunque tampoco hubo una crisis mundial e incierta de la magnitud que afronta hoy el mundo.