Desde el gobierno reafirman el regreso a clases para el próximo 17 de febrero

Luego de que el Gobierno Porteño confirme el regreso a clases para el próximo 17 de febrero, la decisión fue cuestionada por los gremios docentes. En contraposición, la Ministra de Educación, Soledad Acuña, dio detalles de cómo será el regreso a la presencialidad y cuestiono algunos dichos por parte de gremios docentes.

La Ministra señaló que “no solo es necesario, sino que es posible tener las escuelas abiertas si se toman los cuidados necesarios”. La ministra a través de un programa radial detallo que se tomará como ejemplo el caso de España, que adoptaron la idea de burbuja que puede ser un grado o la sección en secundaria.

Por otra parte desde UTE la secretaria general, expresa que “si quieren empezar las clases el 17 de febrero, vamos a hacer retención de servicios. No vamos a concurrir al lugar de trabajo”. Acuña detalló “la propuesta la elaboramos con docentes, directivos y especialistas en educación. No es una decisión improvisada, no es algo inventado. Es algo posible, realista y algo necesario porque los chicos estuvieron un año sin clase sin haber podido aprender entre pares y estar con sus docentes”.

Los gremios como Ctera y Ademys cuestionaron la idea oficial de la burbuja, “Un docente secundario tiene cinco escuelas. Y no puede ir en bicicleta de escuela en escuela. Son palabras que suenan muy bien, pero caen al vacío. No tienen un arraigo en la realidad de cómo organizar un establecimiento educativo”, expreso Graciano.

Por lo pronto, según definieron desde el Gobierno Porteño, el regreso a las aulas será escalonado, cuyo fin es lograr que haya un mínimo de 4 horas por día de presencialidad. El 17 de febrero iniciarán cuatro grupos de estudiantes: chicos de jardines maternales, nivel inicial, primer ciclo de primaria (primero, segundo y tercer grado) y primer ciclo de secundaria (primero y segundo año). Luego el 22 de febrero será el turno del resto de los estudiantes de primaria y el 1 de marzo iniciará todo el nivel secundario.