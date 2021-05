Desde el lunes 31 de mayo se amplía el horario de circulación en Santiago del Estero

Este sábado el Comité Operativo de Emergencia de la Provincia mantuvo una reunión para analizar la situación epidemiológica por el coronavirus en Santiago del Estero. Las medidas anunciadas.

El Comité Operativo de Emergencia mantuvo una nueva reunión este sábado y decidió ampliar el horario de circulación desde este lunes 31 de mayo hasta el próximo viernes 4 de junio. En un comunicado, que lleva la firma del jefe de Gabinete Elías Suárez y la Ministra Natividad Nassif, se refirieron a la situación apidemiológica por el coronavirus en Santiago del Estero.

A partir de las 0 de día lunes 31 de mayo, y hasta el día viernes 04 de junio estará permitido circular de 06 hasta las 22 hs; y dentro de ese horario la actividad comercial tal cual estaba hasta el 21 de mayo, con el cumplimiento estricto de los protocolos vigentes.

Por otra parte, el COE informó que la ocupación de camas UTI-UCI está en un 90% de ocuación y las camas leves y moderados, por coronavirus, en el 60%.

Aquí las nuevas medidas dispuestas por el COE:

1) # Resumen semanal: (desde el Lunes 24/05 al Sabado 29/05 inclusive):

-El número de casos fue de 3.972 positivos.

-El promedio diario de contagios en estos 6 días fue de 662.

-El porcentaje de ocupación de camas Covid:

a) UTI -UCI: 90%

b) Camas Covid leves y moderados: 60%.

2) # Vacunación: hasta el presente se van aplicando más de 240.000 dosis en toda la provincia.

Durante esta próxima semana se intensificará sustancialmente la campaña de vacunación, bajando el rango de edad de personas a vacunarse.

3)# NUEVAS MEDIDAS.

A partir de las 00 hs de día lunes 31 de mayo, y hasta el día viernes 04 de junio, rigen las siguientes medidas en toda la provincia:

# El Horario permitido de circulación sera de 06 hs hasta las 22 hs; y dentro de ese horario la actividad comercial tal cual estaba hasta el 21/5 (con el cumplimiento estricto de los protocolos vigentes) entre ellos.

Se recuerda:

a) Distanciamiento de 2 metros en los comercios.

b) Bares y Restaurantes con aforo del 30% y distanciamiento de 2 metros entre mesas y con maximo de 4 personas por mesa.

c) Actividades Religiosas con un 30% de aforo, y hasta un maximo de 20 personas.

d) Deportes (solo no competitivos) hasta 10 personas, sin vestuarios ni cantinas.

# También, durante este periodo de tiempo y en toda la provincia:

-no habrá trasporte colectivo de pasajeros, y el Transporte de modalidad de taxis y Remises deberá circular solo con dos pasajeros como máximo y en la parte trasera del vehículo.

-Habra solo Clases “modalidad no presencial”.

-y no están habilitados, Bingos, Salones de fiestas, Hipodromo y toda actividad turfistica; competencias deportivas (Excepto las profesionales autorizadas por disposición nacional ).

4) Los días sábado 05/06 y domingo 06/06 se restablecen las medidas dispuestas por el DNU n° 334/21 que dispone la limitación de actividades, solo para escenciales con horario entre las 6 hs y 18 hs .

5) Continuan prohibidas las reuniones sociales en lugares públicos o privados, y tambien las reuniones en casas de familia, entre no convivientes; recordando que dicha conducta, no solo significa favorecer la transmisión viral por contacto estrecho, sino también implica incurrir en las sanciones previstas en el art 205 del Código Penal.

6) Por último, también se recuerda que las personas notificadas como positivas de Covid y sus contactos estrechos deben mantener estricto aislamiento domiciliario por 14 días, y que la violacion de esa disposición significa un grave delito, previsto en el Código Penal (art 202) con una sanción de reclusión o prision de 3 a 15 años.

Firman: Elias Suarez, Jefe de Gabinete de Ministros – Natividad Nassif, Ministra de Salud