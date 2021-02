Desde la comuna bandeña destacan la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer

En el marco del “Día mundial contra el cáncer”, la Dirección de Salud dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano brindó información sobre los factores de riesgo y las medidas de diagnóstico y prevención que existen en el municipio.

El director del área, Cesar Scabuzzo, manifestó que existen diferentes elementos de riesgo para detectar el cáncer pero no obedecen a un solo factor sino que a una multiplicidad de factores.

Ente ellos se destacan: Los factores genéticos que son la predisposición genética que tiene un individuo a contraer cáncer pero no necesariamente lo desarrolla. Los factores ambientales son las contaminaciones ambientales como el smog y determinados sitios donde se puede encontrar arsénico, óxido de etileno, entre otros.

Los factores infecciosos son producidos por virus y bacterias pero el virus es el que tiene mayor riesgo de ser contraído como lo es el HPV y las Hepatitis B y C, que producen cáncer en el cuello uterino y cáncer hepático respectivamente. Aunque tanto para la Hepatitis B y para el HPV existen vacunas.

Otro factor es la radiación pero sólo en caso de mayor y exagerada exposición sin protección a rayos ultravioletas y rayos X, exposición a las máquinas de radiografías, tomografías y mamografías, entre otras que favorecen a la aparición y desarrollo de cáncer.

Desde el municipio de trabaja en los diferentes Centro de Atención Médica Municipal (Camm) con maquinarias y especialistas que permiten la detención temprana y prevención de ciertos tipos de cáncer. Como por ejemplo en el Camm del barrio Central Argentino cuenta con un mamógrafo, el cual permite tener un diagnóstico de prevención del cáncer de mama; en varios Camm atienden obstetras que realizan exámenes de Papanicolaou, el cual permite detectar el cáncer de cuello de útero. En tanto que en el Camm del barrio El Rincón se trabaja en la prevención de cáncer de colon.

Sobre la fecha

Cabe recordar que el 4 de febrero se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer con el objetivo de concientizar, diagnosticar y prevenir esta enfermedad que afecta a más de 129 mil personas por año. Fecha elegida por la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC).