Desde la UCR piden al Gobierno que «manden el presupuesto de este año» antes de trabajar en el del 2021 – NCN

Diputados de UCR piden elaboración del Presupuesto 2020, antes que el de 2021. La reacción fue luego de que el Ministerio de Economía informara que el titular de la cartera, Martín Guzmán, encabezó una reunión con su equipo de trabajo para avanzar en los lineamientos centrales del Presupuesto 2021, así como en la definición de políticas económicas para enfrentar los efectos de la pandemia.

Diputados nacionales del radicalismo se mostraron «preocupados» por el anuncio del Ministerio de Economía de la Nación en torno a que se encuentra trabajando en la elaboración del Presupuesto 2021, sin que el correspondiente a 2020 haya sido presentado.

«Corresponde y es correcto que están trabajando en el Presupuesto 2021, ya que deben presentar en breve un avance al Congreso, pero al mismo tiempo está muy mal y es algo injustificable que no hayan presentado nada del presupuesto para este año. A esta altura ya no hay ningún tipo de justificación para que no lo presenten», señaló Luis Pastori, secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja.