Desde la UIA, destacaron la decisión del Gobierno de pagar de hasta 50% sueldo de trabajadores

El titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, saludó la decisión del Gobierno nacional de pagar de manera directa parte del sueldo de los trabajadores, al señalar que eran “parte de las medidas que estábamos reclamando” en la entidad fabril.

“Sorprendió gratamente porque va a darle una salida a todas las empresas que no están trabajando y a las grandes preocupaciones que eran cómo iban a pagar los sueldos“, dijo y reconoció que “al menos los salarios industriales van a poder pagarse”.

Apuntó que la Anses “nos está dando una ayuda fundamental para pagar los sueldos de hasta el 50% del salario neto del trabajador”.

Acevedo explicó que en estos momentos entre el 75 y el 80% de las empresas están en la cuarentena, el resto que está trabajando pero advirtió que hoy hay además un problema de demanda.

En relación a los créditos a tasa subsidiada explicó que no llega a solucionar el problema por el alto nivel de informalidad. “Si no se es una empresa que está en el banco no obtiene ayuda porque el banco no le va a aprestar a alguien que no esté dentro del radar. Ahí las pymes estaban con muchísimos problemas, porque si bien estaba el ordenamiento, no había forma de que los bancos, por sus riesgos sistémicos hicieran esos préstamos”.

En cambio, valoró la ayuda directa del Estado. “Esta es una idea buena que demuestra que se están tomando las medidas de acuerdo a cómo va a ser la cuarentena. Esto va a ayudar mucho a frenar las suspensiones”, admitió.

Respecto de un informe de situación que publicó la entidad, Acevedo dijo que “salvo los sectores que se consideran esenciales y no todos, para los demás es un golpe muy fuerte porque se le restringió la oferta, no pueden producir, pero todo el activo que se tiene está parado totalmente y se sigue manteniendo. Eso mismo para los comercios, y no es que puedan comenzar a trabajar automáticamente porque no tienen demanda”, dijo.

Reconoció que en las fábricas del interior donde “los empleados van en moto o bicicletas” podrían comenzar a producir pero “hay una restricción fenomenal de la oferta, por lo cual se va a tener que ir saliendo de a poco y en el mientras tanto las empresas van a tener que manejarse, cuidar sus activos, los empleados”.

“Cuando empecemos a salir, vamos a salir distintos. Hay muchas cosas que vamos a cambiar. No vamos a estar tranquilos de estar en actos masivos. Las empresas vamos a trabajar diferente y habrá más automatización”, reconoció el empresario.

Respecto al impuesto a las grandes riquezas, Acevedo apuntó “qué no es el momento” de hacerlo.

“Siempre me interesa y preocupa tener una sociedad más inclusiva, sin tantas diferencias pero no creo que sea el momento de discutir esto porque la Argentina tiene problemas como la deuda. Hemos perdido, de hace varios gobiernos, la credibilidad y volver a recuperarlo demora mucho tiempo”, señaló.

“El día después necesitamos salir de pobreza y salir mucho y mucha gente y para ellos vamos a necesitar invertir y para eso es necesario que el Gobierno tenga reglas de juego claras”, agregó.

Consultado sobre la oferta de deuda justificó que el Gobierno “está haciendo una oferta y debe tener su estrategia y el país lo está apoyando para que se logre”, dijo en relación a la oposición.

“Hay una negociación en curso con una estrategia, nosotros no la conocemos, pero no es lo de 2001 que directamente se dijo que no se pagaba la deuda. Soy un convencido que necesitamos resolver urgentemente el problema de la deuda porque de los 175 países que estamos con la pandemia no tenemos acceso al crédito y eso no le conviene a la sociedad. Ojalá se pueda llegar al mejor acuerdo con la Argentina y a partir de entonces empezar a crecer”, concluyó.