El juicio contra el Monstruo de Mazan y otros 50 acusados de violación agravada contra Giséle Pélicot, la mujer que era drogada por su marido, Dominique, y ofrecida a otras personas para violarla, ha continuado este miércoles con la declaración, de nuevo, de la víctima. En esta ocasión, la francesa de 72 años ha tenido que subir al estrado del Tribunal de lo Criminal de Vaucluse (Avinón) para enfrentarse a las imágenes de sus violaciones (se han mostrado en una sala aparte) y defenderse de los abogados de los acusados, que han insinuado que ella es una alcohólica y consentía las prácticas sexuales.

«Desde que llegué a esta sala me he sentido humillada», ha espetado Gisèle ante el magistrado Roger Arata al comienzo de su testimonio, que, como ha adelantado Bfmtv, ha comenzado sobre las 15.30 horas, después de la declaración del discípulo de Dominique Pélicot. «Me llaman alcohólica, dicen que me puse en tal estado de embriaguez que soy cómplice del señor Pélicot. Con todo el debate que está habiendo, tengo la impresión de ser yo la culpable, cuando los 50 culpables están sentados detrás de mí y deberían estar sentados en mi lugar», ha agregado indignada.

La víctima, que llegó a sufrir más de 285 agresiones sexuales al año entre 2011 y 2020, la mayoría de ellas por parte de su propio marido, no ha dudado en volver a arremeter contra sus violadores, a los que ha tildado de «degenerados». «¿Jamás se preguntaron si yo consentía? ¡Ni en un solo momento se hicieron esta pregunta! Ya basta. No son escenas de sexo, son imágenes de violaciones«, ha afirmado enfadada. Además, Gisèle no ha dudado en señalar que no todos los hombres hubieran actuado como lo hizo su ya exesposo y su discípulo, conocido como Rasmus. «No deberíamos meter a todos los hombres en el mismo saco«, ha señalado.

En esta nueva sesión, en la que Arata ha recordado que está prohibido grabar debido a que se han mostrado imágenes estáticas de algunos de los vídeos grabados por Pélicot, Gisèle se ha definido como una mujer que «no era dependiente» de su marido y «libre». «Teníamos una relación estrecha, él lo era todo para mí… teníamos los mismos intereses», ha recordado, a la vez que ha apuntado que a ella nunca le interesaron ciertas prácticas sexuales, como el intercambio de parejas.

Las fotos de su hija

Los abogados de los acusados, por su parte, han expuesto ante la víctima que 35 de los 50 procesados en el juicio alegan que fueron manipulados por Pélicot, incluso uno de ellos llegó a gritar en una de las pasadas sesiones que Gisèle le había realizado una felación (en referencia a que era consciente de los actos). «Escuchar todo esto es muy degradante para mí, sobre todo como mujer», ha insistido la víctima.

La septuagenaria también ha sido preguntada por las acusaciones de su hija, Caroline Darian, que afirma que pudo ser víctima de las violaciones de su padre y de la que había fotos en ropa interior en los dispositivos del principal acusado, que este martes negó de pleno los hechos. «Todo esto me genera dudas. Cuando vemos las fotos de Caroline durmiendo no podemos descartar nada«, ha apuntado.

Tras esto, la abogada de Pélicot le ha dado la palabra: «Estaba perdidamente enamorado de esta persona, pero lamentablemente durante los últimos diez años no la amaba, fue un desastre. No toqué a ninguno de mis hijos ni a mis nietos. Me arrepiento de lo que hice por egoísmo», ha vuelto a afirmar, como ya hizo este martes en su testimonio. Gisèle, por su parte, ha reconocido que cree que el que fuera su marido fue en parte sincero durante su declaración, en la que insistió en que no veía a su mujer como un objeto.

En el proceso judicial, que comenzó hace un par de semana y finalizará en Navidad, Pélicto y los otros 50 hombres se enfrentan a 20 años de prisión por violación agravada. Entre ellos, Jean-Pierre M., conocido en el proceso como Rasmus, y que también violó a su mujer una docena de veces tras drogarla, algunas de ellas ante la presencia del septuagenario. Con respecto a Rasmus, Gisèle también ha asegurado entender que su esposa, con cinco hijos, haya decidido no denunciarle.

Durante la vista de este martes, en la que Pélicot detalló todos los actos cometidos contra su esposa entre sollozos, Giséle fue ovacionada a la salida del juicio después de que se haya convertido en todo un referente en Francia debido a las terribles violaciones sufridas.