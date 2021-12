Desde Suteba evalúan denunciar a Villegas ante la Justicia

A través de una entrevista, la dirigente aseguró con la aparición de este video, se ratificó de alguna manera aquello que denunciaban los dirigentes sindicales docentes, no solamente de Suteba sino todo el Frente Unidad.

Al respecto, agregó “concretamente cómo nos ven a los trabajadores y trabajadoras, y cómo nos trataban, pero ya no solamente el exministro de trabajo Villegas, sino que esto estaba conducido políticamente por el ex presidente Mauricio Macri, y la que en aquel entonces era bonaerense, la ex gobernadora María Eugenia Vidal”.

Además, recordó “si tuviera que definir la situación de los gremios docentes durante el gobierno de Macri y de Vidal, sería destrato, maltrato y persecución. Lo que excedía ya a los dirigentes sindicales y las organizaciones, lo sintetizó en una palabra el expresidente cuando habló de los que ´caen´ en la escuela pública, algo que da cuenta de cómo veían la educación en su conjunto”.

Por otra parte, Roberto Baradel, titular del Suteba, evalúa también presentarse ante Kreplak: “Tengo pruebas de la persecución de Villegas a dirigentes del Suteba. Ya lo denunciamos en 2017 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, aseguró.