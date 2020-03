Desesperado pedido de Zamora a los santiagueños para respetar la cuarentena – MundoPolítico

A través de las redes sociales,

el gobernado Dr. Gerardo Zamora, solicitó a todas las personas del territorio

santiagueño permanecer en sus domicilios para evitar la expansión del

coronavirus en la provincia.

En un escrito en el que resalta la irresponsabilidad “sorprendente” de una parte de la población luego de una serie de medidas decretadas a nivel provincial y nacional para que las familias permanezcan el mayor tiempo del día en sus hogares, el mandatario llamó a tomar conciencia sobre la gravedad de la situación y cómo “piensan que no les va a pasar anda y salen a la calle sin necesidad”.

A continuación, el texto de

Zamora:

Quiero pedir por favor algo, por nuestras personas en grupo de riesgos, por nuestros abuelos, por todos aquellos que pueden morir primero, y por los que van a seguir después, si no respetamos la prevención…

Por favor les pido, empezando por los que están mostrando un grado de irresponsabilidad sorprendente:

– a los que piensan que no les va a pasar anda y salen a la calle sin necesidad.

-a los que tienen que estar en cuarentena y creen que los están molestando, con esa exigencia. (Los casos qué ya hay en el país son culpa de algunos de ellos que violaron la cuarentena)

-a los que tienen licencias pagas en el estado , porque se han tomado medidas para que estén en su casas y su hijos también, al no ir a clases, pero aprovechan para trabajar en su otra actividad privada, u organizar algún viajecito, o andar en las plazas, o como si estuvieran de vacaciones y nada estuviera pasando.

-a los que hipócritamente escriben, o mandan audios exigiendo a los demás que es lo que tienen que hacer, pero hacen exactamente lo contrario.

-a todos …quédense en su casa, salvo que estén cumpliendo un servicio esencial; y si tienen que ir a comprar algo, o al banco , o al cajero, o a cualquier organismo: respeten las distancias de un metro y medio entre personas como mínimo, y tomen todas las medidas de prevención que se publican.

– a todos que sepan, que si lamentablemente no nos cuidamos, los médicos y todos los que trabajan en salud, y los policías que los cuidan , no darán abasto si el virus comienza a circular …

-Por favor cuidemos nuestra vida, que es lo más preciado que tenemos.