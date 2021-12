¿desliz de diputados de Macri dejó al descubierto un acceso no permitido a la causa?

«Al parecer los diputados denunciantes del juez Bava ´han tenido acceso a la causa´», dijeron las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, a través de un comunicado al que tuvo acceso Télam.

MARTÍN BAVA El juez federal Martín Bava procesó a Mauricio Macri por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan.

En la presentación se pide además que se investigue si el juez al momento de prohibir la salida del país de Macri realizó «el necesario mecanismo de estimaciones del cual se pueda colegir los motivos sobre los que basa su decisión».

En función de esa denuncia, los querellantes afirmaron que «respalda la tarea» de Bava y señalaron que «a priori y solo en base a lo publicado» en relación a la presentación contra el juez que «habría incumplimiento de normas de reserva y puntualmente de la ley nacional de Inteligencia, pues al parecer los diputados denunciantes han tenido acceso a la causa».

La defensa de Macri trabaja en los detalles de la apelación al procesamiento que le dictó el juez federal interino de Dolores, Martín Bava, en la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, informaron fuentes de su entorno.

La estrategia judicial del exmandatario incluye, además, el movimiento de otras piezas: su abogado Pablo Lanusse presentó ante la Cámara de Casación el escrito con los fundamentos para sostener en esa instancia el intento de apartar del caso al juez Bava.

En este contexto, la querella preguntó en un comunicado a la defensa del exmandatario: «¿Hubo presentación formal de Lanusse ante los ediles requiriendo su intervención en el tema y proporcionando el material de la instrucción?»

Asimismo, en esta línea plantearon «si la denuncia se realizó accediendo a piezas de la causa penal de carácter reservado y si hubo compulsa de la causa sin que medie autorización».

Macri ARA San Juan familiares.jpg

«Las respuestas las deberán dar los diputados de dicho bloque, básicamente como accedieron a la causa», señalaron las abogadas.

La querella entonces indicó que la denuncia contra Bava «deja a la vista quien detenta la sumatoria de poderes» y eso es algo «que la querella ha padecido desde el momento que empezó todo».

«Como querella tomaremos intervención en el momento oportuno no solo en defensa del juez Bava sino en defensa de la independencia de poderes que prima en nuestro sistema republicano. Pedimos que la sociedad esté atenta y no deje a los familiares que a diferencia del procesado ex presidente», señalaron.