Despiden a docentes de la Escuela ORT por adherir a un paro contra la presencialidad

Dos docentes de la Escuela ORT fueron despedidas en las últimas horas tras participar de un paro de actividad convocado en rechazo a las clases presenciales ante la segunda ola de Covid-19.

El miércoles pasado, Violeta Sznaider y Mariana Sampaiño decidieron adherirse al reclamo convocado por la mayoría de los sindicatos docentes, previo a la decisión de Alberto Fernández de suspender el dictado de clases en escuelas.

Tras el paro, fueron despedidas. Ambas tienen más de 10 años de trayectoria en la institución. Ahora pelean por la reincorporación, con apoyo del gremio docente UTE.

“El viernes cuando fui a dar clase me frenaron en la puerta y me comunicaron que estaba despedida por una decisión institucional, sin una causa aparente. Desde el mes de febrero vengo dando clases presenciales en el medio de todo el contexto difícil que estamos viviendo. El miércoles fue el único día que no me presenté porque me adherí al paro, entendiendo que la situación actual es extrema”, explicó Mariana.

Los despidos se concretaron a pesar del decreto nacional que los prohíbe. “La Escuela optó por desconocer tanto la ley actual como el derecho constitucional a la huelga en una acción que es antidemocrática, persecutoria y que busca disciplinar a la docencia que se organiza y expresa”, se quejó el sindicato.

No es el primer conflicto por despidos que UTE mantiene con la ORT. En 2019 denunciaron cesantías arbitrarias y persecutorias. Tras ese episodio se abrió un canal de diálogo “extremadamente positivo” que hoy volvió a romperse.

“Otra vez, como en el 2019, se aplican los mismos procedimientos, agravados por el contexto. Los y las docentes de la institución exigen la reincorporación inmediata de las docentes despedidas, el cese a la persecución ideológica-sindical y el respeto a la libertad de expresión”, señaló en un comunicado el cuerpo de delegados de UTE en la ORT.

ORT es una de las instituciones educativas más grandes de Argentina. Tienen nivel primario, secundario y terciario. Desde hace algunos años comenzó un proceso de expansión, incorporando otras escuelas de la comunidad judía en proceso de quiebra.

Originalmente la institución surge en Rusia para ayudar a los judíos segregados y discriminados en la formación de oficios. En Argentina se funda a comienzos del Siglo XX, primero como agrotécnica en Entre Ríos y luego en oficios en la Ciudad de Buenos Aires.