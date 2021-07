Destacan el trabajo de los Jardines Municipales sobre medio ambiente y promoción de valores en La Banda

La subsecretaria de Educación y Cultura de la Municipalidad de La Banda, Stella Maris Mirolo, destacó los proyectos vinculados al cuidado del medio ambiente y la promoción de valores que se desarrollan en el marco de las aulas virtuales de los jardines de infantes municipales.

La responsable del área de Educación y Cultura explicó en primer término que consisten los Centros Ecológicos y el trabajo que realizan los alumnos en ellos: “Desde el año 2017 cuando el intendente Pablo Mirolo lanzó la campaña municipal ‘La Banda Limpia Es Más Linda’ nos venimos comprometiendo con el cuidado del medio ambiente, la salud, el barrio, la casa y el propio Jardín de Infante, y en función de esto las docentes de nivel inicial con toda su creatividad y a partir de importantes capacitaciones, hemos creado maravillosos proyectos, los cuales alguno de ellos han llegado a participar en la Feria de Ciencias y Tecnología a nivel Provincial y Nacional”.

“Hoy tenemos Centros que protegen el medio ambiente como el Eco Huahüitas del barrio Mishqui Mayu. Ellos se dicen que son los guardianes del medio ambiente y en función de esta idea hacen trabajos de reciclado. Por suerte, la virtualidad no ha detenido esta iniciativa sino todo lo contrario, hizo que las familias se comprometan más con el tema”, dijo.

Estamos muy contentos por todo este cuidado del medio ambiente que hacen los alumnos y que se sientan unos verdaderos guardianes del planeta”.

La Licenciada Mirolo también hizo referencia a los proyectos vinculados a la preservación y promoción de valores históricos y culturales: “Después hay un fuerte compromiso con el cuidado de valores y desde ahí trabajamos lo que es la inteligencia emocional, el proyecto del Bicentenario de Martín Miguel de Güemes y la creación de Centros Belgraniano y Sanmartinianos en los jardines de Infantes”.

“Queremos que estás actividades fortalezcan a nuestros niños para que se sientan protagonistas de muchas cuestiones es vinculada a la historia de nuestro país y al presente”, agregó la subsecretaria.

Por último, resaltó que las capacitaciones que realizaron las docentes para poder trabajar de manera virtual y desarrollar con éxito los proyectos mencionados: “Las capacitaciones de nuestras docentes durante el confinamiento fue muy importante porque no hubiéramos podido lograr ninguno de los proyectos mencionados ya que había muchas limitaciones para llegar a las familias de los niños.

Las docentes no tuvieron que invertir de sus propios recursos para capacitarse porque el municipio se hizo cargo de esto, empezaron en abril del año pasado y continúan hasta la fecha y seguirán hasta fin de año.

En tiempos tan duros y difíciles, estamos muy contentos de haber creado una gran familia educativa municipal gracias al compromiso del Ejecutivo Municipal”, finalizó.