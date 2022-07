Destacan la formación docente y a importancia de la escuela de Robótica en La Banda

La Subsecretaria de Educación y Cultura de la Municipalidad de La Banda, Stella Mirolo realizó un balance positivo del desarrollo de actividades de la Escuela Municipal de Programación y Robótica.

En este sentido, a un mes de la inauguración de mencionada institución, la funcionaria se refirió a su funcionamiento como una «respuesta a la seriedad con la que se construyó tanto la parte edilicia, como la pedagógica, por lo que destacó «la buena formación de los docentes y la seriedad con la que están trabajando».

Asimismo, dijo: «Tres años previos a la inauguración de que nuestro personal de la secretaría, como el personal que nos acompaña de APROFUNSE (Asociación de Profesores Universitarios – UNSE), por ello puedo dar un balance positivo, la demanda superó altamente las expectativas».

Además resaltó que: «Los profesores continúan capacitándose y realizan un trabajo totalmente coordinado, preparándose constantemente para dar las clases a nuestros niños desde el nivel inicial hasta el grupo especial, donde tenemos hasta una persona de 65 años».

«Es algo muy grato ver a los jóvenes que se interesan en el futuro, y también adultos mayores, con quienes además trabajamos en algo fundamental, que es esto de la diversidad de edades y diferencia de conocimientos, dando a cada alumno la capacitación al tiempo que las edades lo necesitan, por lo que decimos que las edades no son un límite para el aprendizaje».

Por otra parte, hizo hincapié en las diferentes actividades que realizan desde la institución, como la visita de niños y padres de diferentes barrios de la ciudad, interactuando y aprendiendo sobre el funcionamiento de la misma.

Por último, dijo que las personas que no pudieron acceder a los cupos para las clases, podrán hacerlo en talleres que dictarán desde mediados de julio, medida que se tomó a causa de las más de 100 personas que no pudieron inscribirse y se encuentran en la lista de espera.