Detalles del reinicio a las obras en el colegio Centenario y firma de convenios

El presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández y el Gobernador de la Provincia, Dr. Gerardo Zamora encabezaron la ceremonia con la que se oficializó el reinicio de la obra de puesta en valor del Colegio Centenario, declarado monumento histórico y firmaron importantes convenios para la ejecución y finalización de obras que estaban paralizadas desde el 2019 por una inversión total de 9.893 millones de pesos, que incluirá la reactivación y finalización de dos obras hídricas que permitirán el acceso al agua potable a más de 80 mil habitantes.

La comitiva de funcionarios nacionales estaba compuesta por el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; y el secretario de Obras Públicas, Martín Gill.

También, estuvieron presentes autoridades del gobierno provincial como el jefe de Gabinete de ministros, Elías Suarez, la ministra de Educación, Mariela Nassif, los senadores nacionales Gerardo Montenegro y José Emilio Neder.

En principio se proyectó un video que expuso las obras que se ejecutaran el edificio del colegio centenario en el marco de un acuerdo que firmó el gobernador Zamora con el ministro de Obras Publicas de la nación para la reactivación de la obra de la escuela Nº1 del Centenario.

Además, dentro de este acuerdo se reactivarán las obras del colector y redes cloacales de Santiago del Estero para beneficiar a 180 mil personas, la reactivación y finalización de las dos obras hídricas importantes que permitirán el acceso de agua potable a más de 80 mil habitantes, el acueducto Simbolar -Añatuya, terraplén de derivación sobre el Rio Salado, reactivación de cuatro obras viales finalizadas para fines de 2022 y que permitirá la realización de trabajos de infraestructura social en 18 municipios, que generarán 1.300 puestos de trabajo local en el marco del Plan Nacional Argentina Hace.

Por otra parte, también se rubricaron convenios para la reactivación de la red de fibra óptica que permitirán el acceso a internet gratuito de banda ancha para todos los alumnos de la escuelas de la provincia, acceso a televisión digital, hospitales con acceso a telemedicina, seguridad a través de todos los edificios policiales y WI FI en todos los pueblos del interior, en sus plazas públicas para que todos los jóvenes y ciudadanos tengan acceso a servicio fundamental para estos tiempos.

En el final del acto, el titular del ejecutivo nacional firmó el libro por los 200 años de la autonomía provincial donde escribió: “con la felicidad de estar en mi querida Santiago del Estero en el año en el que se celebran los 200 años de la autonomía provincial, con todo mi amor por esa provincia, sinceramente”.

Convenios

En oportunidad de la visita del presidente de la nación a la provincia, se firmaron importantes convenios entre gobierno provincial y el gobierno nacional a través de diferentes ministerios. En principio, uno con el ministerio de Obras Publicas con el objetivo de aunar esfuerzos para llevar adelante todas las acciones necesarias para fomentar el desarrollo de obras de infraestructura que resulten priorizadas por la provincia que, conforme su descripción, serán encuadradas dentro de la estructura del Plan “Argentina Hace”; ello, en el marco de sus respectivas jurisdicciones y competencias, y sujeto al cumplimiento de las condiciones técnicas, administrativas, legales y presupuestarias de factibilidad, que posibiliten su ejecución.

En este sentido, el ministerio de Obras de la nación se compromete a financiar, en la medida de sus disponibilidades económicas, la suma estimada de PESOS UN MIL SESENTA Y CINCO MILLONES ($ 1.065.000.000,00), los que serán destinados a la ejecución de obras que, priorizadas por la provincia, se informarán al ministerio a efecto de su encuadre y elaboración de convenios específicos respectivos.

Además, la provincia se compromete a que los fondos a ser recibidos por parte del “MINISTERIO” serán exclusivamente empleados para los proyectos aprobados y se compromete a dar estricto cumplimiento de los procedimientos que le resulten exigibles a nivel nacional, provincial y/o municipal, en materia de administración presupuestaria, sistema de registración contable, régimen de contrataciones, así como a la observación de las normas de control vigentes.

En otro orden, también se rubricó un acuerdo con el Ministerio del Interior de la nación que se trata del Acuerdo Federal de Desarrollo, en adelante (AFD), comprometiéndose a cumplir los objetivos y obligaciones establecidos en las siguientes cláusulas:

a) Promover el desarrollo de la economía provincial con eje en la diversificación de la economía, la articulación con la ciencia y la tecnología, el fortalecimiento de la infraestructura productiva, la promoción del empleo decente, y el fortalecimiento del sistema de protección social.

b) Fortalecer las capacidades estatales de LA PROVINCIA para la planificación y conducción del desarrollo incluyendo entre ellas la mejora en su situación fiscal, y el direccionamiento estratégico de los procesos de inversión, tanto públicos como privados.

c) Establecer mecanismos de diálogo permanentes entre EL MINISTERIO y LA PROVINCIA para identificar proyectos de inversión, orientar el financiamiento y efectuar el seguimiento del impacto de los proyectos en la economía regional.

SEGUNDA: MESA PROVINCIAL DE DESARROLLO

EL MINISTERIO y LA PROVINCIA se comprometen a designar representantes para la conformación de una MESA PROVINCIAL DE DESARROLLO que será responsable de:

a) analizar problemas de desarrollo regional,

b) identificar y formular proyectos de inversión para abordarlos,

c) identificar fuentes de financiamiento,

d) efectuar el seguimiento de la implementación de las acciones y

e) acordar modalidades de trabajo sistemáticas y permanentes para el logro de estos objetivos.

Los representantes designados por LA PROVINCIA deberán ocupar niveles de dirección de las áreas de gobierno involucradas con las políticas y estrategias de desarrollo. Los representantes de EL MINISTERIO serán designados por la SECRETARÍA DE PROVINCIAS.

La MESA PROVINCIAL DE DESARROLLO así conformada emitirá reportes de sus acciones que serán entregados a los signatarios del presente AFD con una periodicidad trimestral.

TERCERA: IDENTIFICACIÓN FORMULACIÓN DE PROYECTOS

Las partes se comprometen a realizar el estudio de factibilidad para la contribución en la realización de la obra “Pampa de Los Guanacos: Planta de Tratamiento de 200 m3/hora, Cisterna de 200 m3, Tanque Elevado de 100 m3, Red de Distribución 40.000 metros”. EL MINISTERIO brindará asistencia técnica para el proceso de formulación.

CUARTA: PLATAFORMA FEDERAL PARA EL DESARROLLO

A través de la MESA PROVINCIAL, las partes contribuirán al desarrollo de una plataforma de trabajo que permita la interacción permanente entre ellas a través de modalidades virtuales. En esta plataforma se construirá una “Casa Virtual de la Provincia de Santiago del Estero” con información sobre el desarrollo económico provincial y sobre la situación fiscal y con mesas de trabajo para la identificación y el seguimiento de proyectos en ambas áreas. EL MINISTERIO organizará la prestación de servicios de asesoría, capacitación y provisión de información para el tratamiento de los temas que aborden las mesas de trabajo.

QUINTA: ACUERDOS COMPLEMENTARIOS

EL MINISTERIO y LA PROVINCIA intervendrán, de acuerdo con sus competencias, en la suscripción de ACUERDOS COMPLEMENTARIOS para la realización de acciones específicas que requiera el logro de los objetivos establecidos en la cláusula PRIMERA del presente AFD.

Los ACUERDOS COMPLEMENTARIOS podrán incluir a otros agentes públicos y/o privados de nivel nacional, regional o provincial según la naturaleza de las acciones que ellos involucren.

Los mencionados Acuerdos deberán incluir una identificación de problemas a resolver, metas y plazos precisos, recursos comprometidos por las partes y modalidades de ejecución y seguimiento.

SEXTA: MONTO, CONDICIONES FINANCIERAS Y DURACIÓN

El presente acuerdo contempla el financiamiento para obra física por hasta 7 millones de dólares y 1,75 millones de dólares para Fortalecimiento Fiscal.

Las condiciones financieras del préstamo son las siguientes: 12 meses de gracia a partir del primer desembolso, Interés de 0,10% sobre el saldo del capital y Capital actualizado por índice de la construcción con tope del 80%.

Este acuerdo se extenderá por un período de 24 meses a partir de la fecha de su suscripción y podrá ser prorrogado por las partes previa evaluación de su desarrollo en relación con los objetivos planteados.

Por último, se firmó el convenio de adhesión Y Subejecución al programa de apoyo a la asistencia provincial en la Emergencia que tiene por objetivo la implementación del programa en el territorio de la PROVINCIA para fortalecer sus capacidades y llevar adelante las políticas de protección y asistencia para la emergencia sanitaria y social provocada por la propagación de la pandemia de COVID-19. Los recursos asignados por el PROGRAMA serán otorgados exclusivamente a este propósito. Los objetivos específicos son:

i) Generar condiciones para garantizar el cumplimiento efectivo de las medidas de aislamiento social.

ii) Fortalecer las capacidades de asistencia y atención del sistema de salud para la atención de la emergencia sanitaria.

iii) Implementar medidas de protección para las poblaciones más vulnerables a la crisis.

iv) Difundir soluciones específicas y buenas prácticas que puedan ser utilizadas por las jurisdicciones provinciales.

SEGUNDA: COMPONENTES DEL PROGRAMA

Los recursos del PROGRAMA serán aplicados, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo a las actividades incluidas en los siguientes componentes:

1-Apoyo al sistema sanitario en la emergencia.

2-Fortalecimiento de las acciones de protección y asistencia de grupos vulnerables.

3-Apoyo a medidas de aislamiento.

4-Administración, evaluación y auditoría.

TERCERA: ELEGIBILIDAD DE LAS ACCIONES

Las acciones asistidas con los recursos del PROGRAMA deberán formar parte de la estrategia que la PROVINCIA esté implementando para atender las consecuencias del COVID-19 en función de los análisis que realice de la evolución de la crisis y de los escenarios que, en consecuencia, proyecte. Además, deberán corresponder a los conceptos elegibles para ser financiados con fondos provenientes del préstamo CAF que se detallan en el Anexo I.

CUARTA: PRESTACIÓN A CARGO DEL MINISTERIO.

En las condiciones establecidas en este CONVENIO, el MINISTERIO se compromete a transferir a la PROVINCIA con carácter no reembolsable, el equivalente en pesos a UN MILLÓN DE DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD 1.000.000.-). El tipo de cambio se corresponderá con el que se haya utilizado para realizar cada pesificación de los fondos provenientes del préstamo. Las transferencias estarán sujetas a la disponibilidad de fondos provenientes del préstamo CAF y a las asignaciones presupuestarias del MINISTERIO.

QUINTA: RESPONSABILIDAD DEL MINISTERIO COMO ORGANISMO EJECUTOR

El MINISTERIO es el responsable de la programación y ejecución del PROGRAMA en coordinación con la PROVINCIA, garantizando las condiciones para la adecuada ejecución de las acciones en el marco de los procedimientos y condiciones establecidos en el Manual Operativo.

SEXTA: RESPONSABILIDAD DE LA PROVINCIA COMO ORGANISMO SUB-EJECUTOR

La PROVINCIA es responsable de la organización e implementación de las acciones que se apoyarán con recursos del PROGRAMA y de la rendición de cuentas sobre su efectiva ejecución.

Para ello designa al Ministerio de Economía como área responsable de la ejecución operativa y la administración de los recursos del PROGRAMA. La máxima autoridad del Ministerio de Economía garantizará que las actividades se ejecuten y los recursos sean rendidos en el marco de las condiciones y procedimientos establecidos en el Manual Operativo y la normativa del préstamo CAF aprobado por el Decreto N° 477/20.

La PROVINCIA se compromete a brindar información sobre las contrataciones realizadas en el marco del PROGRAMA, en un plazo máximo de quince (15) días corridos desde la fecha de la contratación para ser publicada en la página web oficial del Ministerio del Interior, y en la página web de CAF. Dicha publicación contendrá, como mínimo, la siguiente información: (i) Breve descripción de la situación de emergencia; (ii) objeto de la contratación; (iii) razón social del proveedor; (iv) monto contratado total, y en caso de corresponder el precio unitario; y (v) condiciones de entrega.

SÉPTIMA: REINTEGRO DE GASTOS

El MINISTERIO transferirá los fondos comprometidos en la cláusula CUARTA mediante el reintegro de los gastos debidamente documentados por la PROVINCIA, de acuerdo con los requerimientos establecidos en el Manual Operativo, en el Anexo II del presente CONVENIO y de los requerimientos que razonablemente establezca el MINISTERIO.

Previo a realizar el gasto por el cual se solicitará el reintegro, la PROVINCIA deberá solicitar al MINISTERIO la no objeción respecto de: (i) la elegibilidad de las acciones para ser financiadas con fondos provenientes del préstamo CAF; (ii) y la aprobación de los procedimientos de adquisiciones que se llevarán a cabo.

El MINISTERIO podrá reconocer gastos por acciones realizadas para abordar la emergencia, por hasta el setenta y cinco por ciento (75%) del monto establecido en la cláusula CUARTA, que hayan sido abonados por la PROVINCIA previo a fecha de firma del Contrato de Préstamo CAF, siempre que sean posteriores al 12 de marzo de 2020, fecha en la que se dictó el Decreto N° 260/20 que amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541 en virtud de la pandemia declarada, y que estén debidamente justificados conforme a lo establecido en el Manual Operativo y en las condiciones establecidas en el presente CONVENIO. El MINISTERIO podrá incrementar dicho porcentaje de conformidad con la operatoria establecida en el Manual Operativo, en la medida que exista disponibilidad suficiente de fondos provenientes del Préstamo y la asignación presupuestaria correspondiente.

En el caso de los gastos previos a la firma de este CONVENIO el análisis de la elegibilidad y de los procedimientos de adquisiciones, a los que se refiere en el párrafo anterior, se realizarán de forma ex post.

La Subsecretaría de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional de la Secretaría de Provincias del MINISTERIO será la encargada de avalar la elegibilidad del gasto y la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales será responsable de la revisión y/o aprobación de los procedimientos de las adquisiciones y de la documentación que respalda los gastos realizados por la PROVINCIA.

OCTAVA: OPCIÓN DE ANTICIPO

La PROVINCIA podrá optar por recibir hasta un DIEZ POR CIENTO (10%) de los fondos comprometidos mediante un anticipo. La transferencia de este anticipo está condicionada a que se cumplan las siguientes condiciones:

(i) presentación de la solicitud del anticipo realizada mediante nota del responsable de la PROVINCIA para la ejecución operativa del PROGRAMA, que incluya un informe donde conste la planificación de las actividades a las que se destinarán los fondos y los procedimientos de adquisiciones que se seguirán para realizar dichos gastos;

(ii) que la Subsecretaría de Políticas para el Desarrollo con Equidad Regional de la Secretaría de Provincias haya aprobado la elegibilidad de los gastos detallados en el informe mencionado en el punto (i), y que la Dirección General de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales haya aceptado los procedimientos de adquisiciones que en dicho informe se detallen;

(iii) que la PROVINCIA haya abierto una cuenta bancaria en una entidad oficial para administrar únicamente el anticipo de fondos del PROGRAMA;

(iv) que la PROVINCIA haya presentado una propuesta para la registración de todas las operaciones que se realicen con cargo al anticipo, de acuerdo con adecuadas prácticas contables, y que permitan la fácil individualización de las operaciones en una posterior auditoría.

La PROVINCIA dispondrá un plazo de noventa (90) días corridos para efectuar la rendición del anticipo, si cumplido este plazo no se hubiera realizado dicha rendición, el MINISTERIO podrá: (i) solicitar la devolución del monto total anticipado, (ii) rescindir el presente CONVENIO y (iii) ejecutar la cláusula de INCUMPLIMIENTO PROVINCIAL en la parte que corresponda.

La PROVINCIA no podrá solicitar el reintegro de gastos, estipulado en la cláusula SÉPTIMA, hasta tanto se encuentre aprobada la rendición de la totalidad del anticipo recibido, de conformidad con lo acordado en el presente.

NOVENA: SEGUIMIENTO Y CONTROL

El MINISTERIO, en estrecha comunicación y coordinación con el área que la PROVINCIA designe como responsable del PROGRAMA, será el encargado del seguimiento y monitoreo del PROGRAMA.

Ambos deberán compartir información sobre la marcha de las acciones y los cambios de prioridades que pudieran surgir de la evolución de la crisis para garantizar un uso pertinente de los recursos.

DÉCIMA: AUDITORÍA Y EVALUACIÓN

La PROVINCIA se compromete a colaborar con el MINISTERIO, a efectos de que este último pueda realizar la auditoría externa de los recursos del PROGRAMA y a permitir las inspecciones y evaluaciones que corresponda conforme a lo previsto en el Manual Operativo. Asimismo, la PROVINCIA recopilará la información que fuese necesaria a efectos de que el MINISTERIO o CAF puedan realizar una evaluación ex post del PROGRAMA si fuera requerida.

DÉCIMA PRIMERA: VIGENCIA

El presente CONVENIO tendrá vigencia desde la fecha de su suscripción hasta que finalice el plazo de ejecución del préstamo CAF.

DÉCIMA SEGUNDA: INCUMPLIMIENTO PROVINCIAL

Si la PROVINCIA no hubiera iniciado la ejecución a través de la solicitud del anticipo o la rendición de gastos para su reintegro, en un período de hasta sesenta (60) días posteriores a la entrada en vigencia del presente CONVENIO; será notificada y contará con veinte (20) días para iniciar dicha ejecución. Si transcurrido el plazo indicado, no se inicia la ejecución, el MINISTERIO podrá proceder a la rescisión del presente CONVENIO.

Si se detectare que las acciones del PROGRAMA no se realizan de conformidad con lo acordado en el presente CONVENIO, la PROVINCIA será notificada y deberá subsanar las deficiencias detectadas dentro del término de treinta (30) días de haber recibido la comunicación del incumplimiento. Si transcurrido el plazo indicado, persisten las deficiencias observadas, el MINISTERIO podrá exigir la devolución de los fondos y proceder a la rescisión del presente CONVENIO y/o al posible impedimento a la PROVINCIA de solicitar financiamiento al MINISTERIO. Asimismo, el MINISTERIO podrá suspender transferencias y/o asignación de recursos vigentes, como así también cancelar la transferencia y/o asignación de nuevos recursos destinados a la jurisdicción desde el momento de la detección del incumplimiento hasta tanto se haya regularizado la situación o se haya efectivizado la devolución de los fondos adelantados.

DÉCIMA TERCERA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. En caso de conflicto o diferencias en la interpretación, aplicación y/o ejecución del presente Convenio, entre el MINISTERIO y la PROVINCIA, la cuestión intentará ser resuelta en una primera instancia de negociación de buena fe entre las partes con el propósito común de preservar el objetivo del PROGRAMA. De persistir el conflicto luego de la negociación y de no arribarse a una solución satisfactoria, las partes se someterán voluntariamente a la jurisdicción de los Tribunales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. Los respectivos domicilios indicados en el encabezamiento se considerarán constituidos para todos los efectos legales, judiciales o extrajudiciales de este CONVENIO, mientras no fueren modificados expresamente mediante medio fehaciente de comunicación.

DÉCIMO CUARTA: MANUAL OPERATIVO DEL PROGRAMA

La PROVINCIA manifiesta tener pleno conocimiento de las previsiones incluidas en el Manual Operativo del Programa.

Palabras

Al hacer uso de la palabra, el gobernador Zamora expresó: “Es una inmensa alegría y un gran orgullo tenerlo aquí, querido amigo Alberto Fernández. A todos los ministros gracias por estar en nuestra provincia y por los convenios que hemos firmado. Para nosotros es una inmensa alegría tener la visita presidencial, lo hemos tenido cuando recién había sido electo pero para nosotros es un orgullo que venga ya como presidente de los argentinos en el marco de esta pandemia totalmente impensada”.

Continuó su mensaje y se refirió al recorrido que hizo con el presidente de la nación y sostuvo: “Recorrimos obras que tienen que ver con una parálisis que hubo, y esta, la de la escuela, es una de ellas que conjuntamente con la inversión provincial habíamos hecho años atrás con la gestión anterior. Nosotros gracias al equilibrio de las finanzas que mantenemos en los últimos años, hemos hecho muchas obras con nación, aportando el 20, 30 y 40 % y lo que hoy venimos a reiniciar de alguna manera, gracias a la gestión con los ministros nacionales, es un trabajo que tuvimos que hacer apenas usted asumió, tratar de poner en funcionamiento obras que estaban paradas. Nosotros habíamos aportado el 30% de estas obras, el 70% lo tenía que hacer la nación, la obra tiene un avance de un 45% porque después de aportar nosotros, el restante nunca llegó y la obra quedo paralizada en abril de 2019 porque no había fondos. Esta semana han empezado a venir los obreros, lo mismo está ocurriendo en el acueducto Simbolar- Añatuya, una obra importante que dará agua a una de las 5 ciudades más importantes de la provincia, agua potable. También el azud derivador y el canal hacia Pampa de los Guanacos y la obra de cloacas y cloaca madre, obras esperadas, que según su decisión se va poder re contractar. Hablando hacia el presente, estas obras se están poniendo en vigencia”.

Con respecto a los convenios dijo: “Estamos firmando convenios muy importantes para planta de agua muy importante y un acueducto que va a coincidir, si terminamos el azud y Canal de Dios para que ya que no venga de Salta sino del territorio santiagueño, y esto nos va a permitir a una región que necesita y que está progresando cada vez más, el sistema de agua potable en todos los domicilios. Esto agradecemos en nombre de los hermanos de Sachayoj y Pampa de los Guanacos. Otra obra truncada fue la red federal invertida y gran parte de la red provincial, el Arsat quedó sin fondos, ahora esperamos que se terminen los papeles para reactivar. Es solo un millón y medio de dólares y eso nos permitirá que todos nuestros alumnos de la escuelas de la provincia tengan internet de banda ancha con acceso a televisión digital, hospitales con acceso a telemedicina, seguridad a través de todos los edificios policiales y WI FI en todos los pueblitos del interior que son muchos, en sus plazas públicas para que todos los jóvenes y ciudadanos tengan acceso a internet gratuito”.

En un párrafo aparte hizo mención a la producción actual de la provincia y manifestó: “Estoy contento de poder acompañar la planta de mega alfalfa, procesada y llevada a nivel de exportación, esto es el presente, inversión privada acompañada con la promoción industrial que tiene que ver con el aporte que hace la provincia para empresas y hoy esta planta tienen 70 trabajadores. También la cosecha record de algodón con 180 mil hectáreas y un producto exportable como la alfa que necesitamos para la economía” y agrego “decirles a los productores que levanten la cosecha, nosotros vamos a hacer el aporte de 70 millones de pesos para que levanten la cosecha de algodón porque este presente no es fácil, pero hay que seguir mirando al futuro” y completó que le mostraba al presidente “el frigorífico que sigue trabajando. Cuidándonos, el pueblo santiagueño sigue trabajando y produciendo y ayer se hizo la cuarta exportación de cabrito desde Villa Ojo de Agua y esta vez fue al caribe, Bahamas. Este es el presente difícil pero en estos 200 años de la autonomía provincial le decimos que aquí estamos trabajando, acompañando la firme decisión de cuidarnos los argentinos, porque si no nos cuidamos no tiene sentido la economía”.

Al concluir su mensaje, el gobernador afirmó: “Desde esta provincia queremos hablar de futuro, que los santiagueños sigan trabajando, que nuestras niños se sigan educando, que las plantas que se cerraron por malas políticas vuelvan a tener sus empleados, como la biodiesel que cerró y despidió a sus 300 empleados, la textil de La banda perdió el 50% de sus empleados, que el frigorífico exportador pueda tener su cuota Hilton porque el interior también existe, que siga creciendo el centro termal único en el mundo con capacidad de generar trabajo a través del turismo. Ese futuro queremos para la provincia y que compartimos en su visión para nuestro país. Tenemos mucha fe y esperanza. A estas cosas las estamos afrontando con solidaridad y fuerte decisión pensando en los seres humanos, ese sentido solidario y humanista no conoce de colores políticos y ni clases sociales, sino que tiene que ver con Argentina unida que puede salir adelante”.

Por su parte, el presidente de la nación, Alberto Fernández pronuncio su alocución: “gracias Gerardo por tanto afecto y cariño” y posteriormente se refirió a los tiempos de la última intervención federal que tuvo la provincia y que cuando todo se normalizó “Gerardo asumió como gobernador y yo decía que él era más parecido a nosotros que el que era nuestra candidato y ganó Gerardo la elección y desde entonces tenemos una amistad fuerte que tiene que ver con el modo de como vemos la necesidad del país, de nuestro pueblo, de nuestra gente. Esto explica porque estoy en Santiago del Estero, porque con Gerardo tenemos las misma mirada de futuro, lo que nos importa es a donde queremos llegar, no de dónde venimos, y abrazarnos juntos y trabajar para lograrlo”.

Además, añadió: “Me es grato estar anunciando este nuevo tiempo que queremos para Argentina después de tanto dolor y sufrimiento que la pandemia nos condena a pasar, también es grato que volvamos a poner en marcha otro tiempo en Santiago del Estero en una escuela, que es emblema del primer centenario de Argentina, por donde pasaron las mejores santiagueñas y santiagueños. Me apena que esté cerrada porque el mundo del futuro lo que nos exige es conocimiento, educación y me apena que una escuela que puede albergar 2.000 alumnos este cerrada por la decidía nacional, porque el gobierno no hizo la parte que le tocaba y lamentablemente fue la decisión de otros y decían que iban hacer esas obras en nombre de alguien tan importante para los argentinos que fue Manuel Belgrano y este es su año porque hace 200 años que nació y 150 años que murió y merece un mejor recuerdo que este plan que fue cascara vacía. Queremos ver las escuelas llenas de alumnos, preparándose para un mundo que exige educación y conocimiento para poder progresar”.

Al referirse a su visita a la provincia expuso: “Me pone contento venir a Santiago en época de pandemia y poder poner en marcha estas obras que vuelvan a abrir aulas donde los alumnos estudien y los docentes enseñen, este es el desafío que tenemos como país. Volver a poner la educación en el lugar donde corresponde, la ciencia y la tecnología donde corresponde, un grupo de científicos argentinos me mostraban el set rápido que crearon para saber si estamos contagiados de este virus que nos afecta, me llena de emoción porque yo se las condiciones en la que esos investigadores han trabajado todo este tiempo y se también en la orfandad que aun hoy pasan, porque la desidia los dejo en ese lugar y es porque hubo una Argentina que no se dio cuenta que allí estaba la riqueza y el futuro y cuando todo el mundo se pelea para ver donde se encuentran test para poder detectar el virus, científicos argentinos que trabajan para el estado argentino, o sea para todos, fueron capaces de hacer ese kit de estudios rápido”.

En otro orden, reconoció los tiempos difíciles del país y el mundo pero aseguró que se trabajará con mucho esfuerzo para salir adelante: “Estamos pasando un mal momento porque le mundo está pasando un mal momento, pero es un país maravilloso con un pueblo maravilloso que ha sido capaz de levantarse una y otra vez de malos momentos y lean las tapas de los diarios y dicen cuanto cayo la economía en marzo, cuanto cayo en abril y así pero nosotros debemos preocuparnos por cómo nos levantamos, esa tiene que ser nuestra preocupación y por eso estoy aquí para que no bajemos los brazos, para que nos levantemos. Celebro ver esos trabajadores que con empresarios se asociaron para enfardar alfalfa y exportarla y me encanta escuchar a un empresario que dice, sueño con que Santiago sea la capital mundial de la alfalfa porque eso es trabajo para los santiagueños, es exportación para los argentinos, son divisas que ingresan, ese es el desarrollo si sabemos invertir esas divisas. Quiero renovar mi compromiso con todos y cada argentino, no vamos a asumir ningún compromiso con nuestra deuda que postergue a los argentinos que están encerrados en sus casas y que están esperando salir, producir y hacer crecer a la Argentina. No vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podemos cumplir, no queremos que el pago a los acreedores nos signifique la postergación de los argentinos. Yo respeto la palabra y no miento”.

“Poco a poco recuperaremos la nueva normalidad porque el mundo de hoy no es el mismo de aquel discurso de marzo que di lleno de esperanza. Es otro mundo que nos exige cosas como andar todos con la boca tapada, tratando de preservarnos de un virus que si nos ataca no sabemos aún hoy cual es la medicina, no la vacuna que lo previene sino la medicina que lo cura. Así que con la seriedad que este nuevo tiempo nos exige tenemos que ir recuperando la nueva normalidad. El tiempo que se viene que puede ser distinto y mejor porque lo bueno de la reconstrucción es el sentido de lo que se construye y hemos aprendido cosas, no esta discusión las bondades del capitalismo, es la degeneración del buen capitalismo. Porque en Estado Unidos, los dueños, los que producían autos dijeron un día yo no quiero producir autos para una elite que puede pagarlo, quiero que mis empleados tengan el auto y empezaron a producir para que sus empleados tengan auto y para que todos en esa sociedad pudieran tener un auto, ese es el mejor capitalismo, el que invierte pensado en que todos accedan a lo que se produce”, aseguró el presidente de los argentinos.

En el final hizo énfasis en los nuevos tiempos que se vienen: “Pero las cosas fueron variando y el capitalismo le puso más atención a las ganancias financieras que a la producción y todo empezó a desequilibrase, todo eso se derrumbó en un minuto cuando apareció un virus y terminó con los consumidores y los que trabajan y ese capitalismo financiero dejo al descubierto lo que en verdad valen las empresas. Que quiero decir con eso. Que podemos construir otra sociedad, la economía es una ciencia humanista, nació para distribuir mejor la riqueza entre los hombres. Como hay que volver a construir hagamos una economía más solidaria que termine con esa lógica de la meritocracia que no existe. No todos tenemos las mismas posibilidades, porque el rico más mediocre tiene más posibilidades que el más brillante de los pobres, entonces no es el mérito, es la oportunidad que tiene cada uno de crecer y desarrollarse y esa nueva sociedad y ese nuevo país lo vamos a empezar a construir ahora que todo esto está pasando. Apareció un virus y nos obligó a producir respiradores automáticos a gran velocidad, hospitales a gran velocidad y nos obligó a construir test para detectar virus a gran velocidad. Ahora que hemos podido descubrir que había más de 8 millones de argentinos que el estado no tenía requisado y tuvieron que recibir el IFE, ahora que sabemos todo eso, hagamos una sociedad más justa. Que esa sociedad se pueda construir depende de nosotros. Contento de estar en Santiago, de empezar la reconstrucción del país, feliz de verlos cuidarse y seguir trabajando. No es tiempo de peronistas y radicales, es tiempo de todos”.