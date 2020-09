Detenidos un cura y varios feligreses en pleno funeral

“Tengan la amabilidad de salir. Van a ser trasladados a la comisaría”. Son las indicaciones que la Policía de Huancayo (Perú) ha dado a un cura y a 20 feligreses que se encontraban en plena celebración de un funeral, por incumplir la prohibición de celebrar oficios religiosos vigentes en el país para evitar los contagios de coronavirus.

Tras la intervención de los agentes, los feligreses han abandonado uno a uno el sepelio, mientras el sacerdote intentaba defender la celebración y repetía: “Señor ten piedad”.

“La misa ha sido virtual para que no haya concentración. No hemos estado aglomerados“, se excusaba el religioso, un argumento que no ha convencido a la Policía.

Actualmente, Perú acumula 29.405 muertos por COVID-19 y una de las restricciones para evitar la difusión del coronavirus es la prohibición de oficios religiosos.