Detienen en México al exlíder de las FARC Rodrigo Granda

El exlíder de las extintas FARC Rodrigo Granda fue detenido este martes a su llegada a Ciudad de México, según confirmaron a Efe fuente oficiales.

Granda, quien tenía como alias el nombre de Ricardo Téllez cuando fue exguerrillero y fue conocido como el «canciller» de las FARC durante su época como integrante de la guerrilla colombiana, habría sido detenido a su llegada al Aeropuerto Internacional de Ciudad de México.

Granda viajó a México invitado por el Partido del Trabajo (PT) para asistir al seminario internacional Los Partidos y una nueva sociedad, que se celebrará el 21, 22 y 23 de octubre y al que iba como representante del Partido Comunes de Colombia junto con Rodrigo Londoño.

«Uno de los temas a tratar [en el seminario] es el proceso de paz en Colombia, el partido nombró una delegación en la cual estoy incluido y también Granda, hicimos todos los trámites ante la JEP -Jurisdicción Especial de Paz- como comparecientes y nos fueron dados los permisos», dijo Londoño en un vídeo publicado desde México en su cuenta de Twitter.

«El día de hoy arribamos a Ciudad de México a las 12 del día y esta es la hora, 20:15 horas [01.:5 GMT del miércoles], en que Rodrigo Granda no ha podido ingresar a Ciudad de México, realmente yo no sé que pasó, no quiero presumir cosas, ni especular, llamo a la comunidad internacional a que estén pendientes de la seguridad y el estado de Rodrigo Granda», añadió Londoño.

El senador Carlos Antonio Lozada, del Partido Comunes, avisó este martes por medio de un mensaje en Twitter que Granda, de 72 años, había sido detenido en México.

«Urgente, detuvieron en México a Rodrigo Granda, a pesar que salió del país con autorización de JEP nos informan que gobierno de @IvanDuque pidió a Interpol activar circular roja mientras iba volando hacia México, en clara violación del Acuerdo de Paz que quieren hacer trizas», escribió Lozada.

La JEP es un tribunal creado para juzgar los crímenes cometidos durante la guerra en Colombia y que nació del histórico acuerdo de paz firmado en 2016 entre Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC puso fin a un conflicto armado de medio siglo.

En tanto, el partido, también en Twitter, dijo que esperaban un pronunciamiento del Gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, sobre por qué la circular roja contra Granda «fue reactivada mientras volaba a México, con autorización @JEP_Colombia, para asistir a un seminario internacional».

Granda salió de Colombia sin problemas, pero al llegar a México fue detenido tras activar en su contra una ficha roja de Interpol.

Según Interpol, una notificación roja es una solicitud a fuerzas del orden de todo el mundo para localizar y detener provisionalmente a una persona en espera de extradición, entrega o acción judicial similar.