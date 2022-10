DETRÁS DE LA LUCHA DE LOS TRABAJADORES DEL NEUMÁTICO | PAÍS DE BOLUDOS | PDB

La negociación entre los trabajadores del neumático y las patronales. La discusión paritaria como última herramienta para no perder sus ingresos, que recordemos ya pierden por inflación. Todo en el contexto de una enorme campaña mediática de demonización sindical. “Paro salvaje” fue el término elegido. Los trabajadores del neumáticos fueron metidos en la misma bolsa con mapuches que tomaron un predio en Río Negro, estudiantes de CABA que protestan por las viandas, y píqueteros que acampaban en la 9 de julio. Todos parte de una misma clase, los vagos que no quieren laburar y que le complican la vida a los que sí. En ese razonamiento, no importa cuánto cobrás, lo importante es que labures.

El gobierno muy rápidamente salió a hacer declaraciones tratando de caprichosos a los gremios por no acordar en la misma paritaria que no acordaba la patronal. En la misma línea, la CGT ni se pronunció al respecto y sólo algunos gremios, como Camioneros, se expresaron en solidaridad con el SUTNA. Básicamente porque es un gremio cercano al Partido Obrero, y los troscos en sindicatos representan un dilema para las viejas estructuras gremiales peronistas. No sólo consiguen mejores acuerdos sino que los dirigentes tienen un estilo de vida un poco más austero que la vieja CGT que apoyó al menemismo y que mantiene algunos dirigentes rancios como Armando Cavalieri o Gerardo Martínez.

Por suerte, este globo de ensayo que montó el establishment para ver si pueden bajar todavía más salarios les salió mal. Perdieron todos: los gerentes de las neumáticas, los medios de comunicación y el ministerio de trabajo al servicio de patronales. El SUTNA celebró el acuerdo alcanzado y se retomó la producción, final feliz. En el medio además se pudo visibilizar algo de las terribles condiciones laborales que tienen los trabajadores del neumático, ese es el mar de fondo de este tema.

Si les gusta nuestro contenido suscríbanse al canal y denle click a la campanita así les llegan notificaciones cuando sacamos un contenido.

¿No viste los anteriores? Es acá:



País de Boludos se reorganizó este año sacando sólamente el programa de los domingos, el que dio origen al canal. Para garantizar calidad y frecuencia tuvimos que armar un equipo de 10 personas.

Para pagarle a estas buenas almas del Señor es muy importante tus aportes,

Podés hacerlos en: https://www.paisdeboludos.com.ar

Te recordamos que no aceptamos ningún tipo de dinero de empresas, asociaciones o partidos políticos.

Suscríbanse a nuestro newsletter y entérense de todas las novedades:

https://tinyletter.com/paisdeboludos

Federico Simonetti (conducción y guión), Julián Urman (dirección y guión), Juan Martín Gené (guión periodístico), Diego Pincheira (Cámara), Martina Matzkin (edición), Emiliano Aybar (Producción y Archivo), Juan Bautista Selva (animaciones), La Vieja Flores (diseño gráfico), Federico Winer (producción ejecutiva).

DE LA SUSTENTABILIDAD DE PAÍS DE BOLUDOS

Bueno, 1226 suscriptores, misma cantidad que la semana pasada. Se nos están cayendo algunos suscriptores espantados por un “error” de Mercado Pago que cobra de pronto cuatro suscripciones a la gente, después se las reembolsa pero no sabemos qué es lo que pasa. Nos llegó un mail diciendo que es un problema de la empresa que se le reintegran de inmediato (a los tres o cuatro días). En fin, si les sucedió chequeen el reembolso y no se preocupen.

Para suscribirse mensualmente, pueden hacerlo en www.paisdeboludos.com.ar

Para aumentar su suscripción, nos dicen a cuánto en: [email protected]

ALGUNAS FUENTES DE ESTE PROGRAMA

https://www.eldestapeweb.com/economia/paritarias/empresas-de-neumaticos-ganancias-record-y-un-peso-salarial-marginal-202292715330

https://eleconomista.com.ar/economia/empresas-neumaticos-vs-sutna-conflicto-ya-lleva-5-meses-n56300



https://www.baenegocios.com/politica/Neumaticos-sigue-el-paro-y-preocupa-al-Gobierno-el-impacto-en-la-industria-automotriz-20220926-0083.html

https://www.telam.com.ar/notas/202209/606072-neumatico-conflicto.html



https://www.eldiarioar.com/politica/gobierno-busca-apurar-acuerdo-sindicato-empresas-neumaticos_1_9572877.html

https://www.eldiarioar.com/economia/dueno-fate-aseguro-conflicto-trabajadores-neumatico-no-salarial_1_9570491.html

https://www.forbesargentina.com/negocios/javier-madanes-quintanilla-en-terminos-competitividad-argentina-viene-muy-bien-digamos-n10491

https://www.eldiarioar.com/economia/automotriz-lider-paro-produccion-falta-neumaticos_1_9570558.html

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/escala-el-conflicto-en-lacteos-vidal-con-nuevos-cruces-de-acusaciones-nid26092022/

https://www.pagina12.com.ar/475147-como-funciona-el-movimiento-empresarial-antibloqueo-la-fuerz



source