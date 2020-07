Deuda: el Gobierno ratifica su última oferta, tras el comunicado de los acreedores

“No podemos hacer nada más” “we can’t do anymore” sostuvo el presidente Alberto Fernández en declaraciones efectuadas este fin de semana al diario Financial Times. “Cualquier cosa más pondría nuestra habilidad para [pagar nuestras deudas] en riesgo, y no quiero estafar a nadie “, afirmó el primer mandatario.

El Presidente insistió en que incluso si la mayoría de los acreedores rechazan su propuesta por 53 centavos por dólar, “no habrá otra oferta”. Cabe recordar que los acreedores más agresivos solicitaban por lo menos tres dólares más.

Sin embargo, el primer mandatario también señaló que “esperamos que el mundo nos entienda. No vinimos aquí para pelear con acreedores Vinimos a solucionar un problema que no creamos”.

En tanto, desde en el ministerio de Economía señalaron ante la consulta de Ámbito que “no harán comentarios” respecto del comunicado de bonistas. Se supo también que el ministro de Economía, Martín Guzmán estuvo conversando con el primer mandatario sobre el particular.

Si bien parecería por la respuesta oficial que el Gobierno daría por cerrada la negociación, analistas internacionales señalan que en los últimos días se habían logrado avances importantes al acordar las cuestiones legales y por lo tanto, no descarta que se llegue a un entendimiento.

Justamente este martes por la tarde Alberto Fernández expondrá ante el Council of Americas frente a un auditorio del inversores internacionales.

Contrapropuesta

Los tres grupos de acreedores de la Argentina presentaron una contrapropuesta a la última oferta argentina para la renegociación de la deuda. Tras rechazar la propuesta argentina, los grupos han firmado un acuerdo de cooperación mediante el cual ninguno se presentará a la oferta Argentina,

En un comunicado conjunto, el Grupo Ad Hoc de Accionistas de Bonos Argentinos, el Comité de Acreedores de Argentina y el Grupo de Accionistas de Bonos de Intercambio, que colectivamente sostienen poseer más de un tercio de los bonos globales en circulación de Argentina y más de un tercio de sus bonos de canje en circulación, señalan que “se complacen en anunciar que nos hemos unido presentar una nueva propuesta al gobierno argentino que cuente con el apoyo de todos los grupos de acreedores”.

La declaración no brinda detalles pero señala que “la propuesta conjunta representa importantes concesiones económicas y legales de los tres grupos, incluido que los nuevos bonos emitidos a cambio de los bonos globales existentes se regirán por una versión modificada de la escritura de 2016”.

Los clubes de deudores señalan que “creemos que nuestra propuesta mejorada:

Proporcionará el alivio a corto plazo que Argentina necesita con urgencia,

brindará una solución sostenible a largo plazo que asegure el futuro del país y su acceso a los mercados internacionales de capital, y

proporcionará el marco legal necesario para alentar la inversión adicional necesaria para poner al país en el camino hacia una recuperación sostenida”.

El comunicado también detalla que “nuestros tres grupos también han firmado un acuerdo de cooperación reafirmando que la oferta actual de Argentina no llega a una propuesta que pueda ser apoyada por los grupos acreedores”. Y aclara que “de conformidad con el acuerdo de cooperación, los miembros de los grupos de acreedores de Argentina no licitarán sus tenencias de bonos en la oferta de canje propuesta por Argentina”.

Finaliza señalando que “estamos seguros de que hay una resolución consensuada a la vista y de que dicho acuerdo proporcionará un camino hacia un futuro económico sostenible para el pueblo argentino”.