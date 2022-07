Di Tullio apuntó contra los formadores de precios – NCN

La senadora nacional del FdT por la Pcia de Bs As, Juliana Di Tullio, tuvo fuertes declaraciones frente a lo que considera una especulación de los formadores de precios de alimentos.

Al respecto declaró: «Se necesita la fuerza transformadora del peronismo. Lo estamos esperando frente a una embestida que es vieja. Sabemos cómo reaccionar cuando atacan al pueblo. Estoy ansiosa esperando que reacciones el pueblo peronista. Es inaceptable que en un momento doloroso para los argentinos haya especulación con la comida».

Más adelante la legisladora enfatizó: «El Estado tiene herramientas y hay que utilizarlas. No es lindo pelearse con estos sectores, pero el poder a veces no tiene buenos modales. Tengo mucha confianza en Silvina Batakis, le conozco la sustancia, es una mujer a la que no van a doblegar fácil. El Presidente es un hombre para el que los buenos modales son importantes. Le pido firmeza».

Refiriéndose a la agenda política Di Tullio señalo: «Hay que resolver los problemas que tiene la Argentina. Las grandes mayorías populares necesitan morfar, tener salud, llegar a la escuela en un transporte público seguro, que los servicios públicos sean pagables. Es verdad que la coyuntura ha sido muy mala con nuestro Gobierno después del escarnio del gobierno macrista por la deuda que nos dejó, la pandemia y después la guerra. Todos tienen que bajar un cambio y el Gobierno tiene que subirlo y dar respuestas concretas.

En la Argentina hay una hiper concentración de los recursos en pocos. Yo no quiero ir a sacarles plata, hay que problematizar las gigantescas fortunas porque sino estamos hablando siempre de pobres. Yo no tolero un país con 50% de pobres. Sobra dinero para financiar ese ingreso. Hay un proyecto del exministro de Economía sobre la renta inesperada. El proyecto nuestro no es de salario porque el salario implicar una relación formal entre empleador y empleado» concluyó.