Di Tullio: «La política tiene que aprender a pedir disculpas»

Juliana Di Tullio, ex diputada nacional, sostuvo que lo único que importa es ganar las elecciones, y agregó que la tienen sin cuidado las estrategias electorales. Además, habló sobre el fallo de YPF. “Después de 12 años de recuperación de nuestra empresa, no hay nadie que tenga duda de que fue la mejor decisión que pudimos tomar”, declaró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (FM 101.9) y Radio Amadeus (FM 91.1).

En términos políticos, ¿le están saliendo las cosas a Massa como quería, es decir, que ganara Bullrich y no Larreta y así quedar él como el más moderado?

Lo único que pretende Sergio Massa, y todo nuestro espacio político, es ganar la elección para poder mejorarle la vida a los argentinos.

Me refiero a la estrategia para llegar a lograrlo…

Pero es que las tácticas electorales al peronismo, en general, no le suelen salir muy bien.

El peronismo tiene que concentrarse en tener propuestas para todos los sectores mayoritarios de la sociedad y dejar de hacer tácticas electorales que nunca nos vienen bien.

Eso para responderte que las tácticas electorales me importan poco, tampoco el marketing político ni nada por el estilo. Otra cosa es que tenemos que modernizar nuestro discurso, la llegada y las propuestas a la gente, pero eso no significa que el marketing o las tácticas electorales reemplacen un programa de gobierno y un sector político que tiene que llegar a la vida de cada uno de los argentinos y argentinas para mejorarles la vida.

¿Qué impresión te quedó del relanzamiento de campaña en Tucumán?

El relanzamiento (porque empieza concretamente la campaña electoral, en términos de candidato) me resultó una escena muy poderosa, había un apoyo muy grande a nuestro candidato a presidente, Sergio Tomás Massa, y también a nuestro proyecto político. Me parecieron muy interesante las propuestas que tenemos como proyecto y que las vamos esbozando para que la sociedad pueda ver que es lo que exponemos.

Sobre educación, nosotros tenemos muchas propuestas sobre el tema educativo, y aprovecho para mandarle un feliz día a las maestras, porque mayoritariamente son mujeres, y también a los maestros.

Nosotros tenemos muchísimas propuestas sobre educación que no tienen que ver con el financiamiento educativo, todo lo contrario, vamos a aprobar en el Parlamento, antes de que termine este año legislativo, 11 universidades públicas nuevas y de calidad en todo el país.

Nuestra propuesta es subir el presupuesto en educación superior, pero además, tampoco tenemos una propuesta, como algunos candidatos, de eliminar la obra pública porque creemos que los espacios de cuidado de la primera infancia, o lo que llamamos antes jardines, son centrales para que las mujeres y las familias, puedan dejar al cuidado de personal capacitado a los niños y niñas de nuestra Patria. Eso es reconstruir lazos sociales que están rotos en nuestro país.

Tenemos, además, la convicción de que tiene que volver Conectar Igualdad para la primaria y la secundaria, y la robótica para los niveles iniciales. Tenemos perfectamente claro que la educación tiene que ser pública y de calidad, porque eso es reconstruir la Patria, no tomar a la educación como parte del mercado, sino como eje central pero por obligación constitucional.

Tenemos muchas propuestas porque la educación es central para el futuro de la Argentina, sabemos que si no ponemos a la ciencia y la tecnología a la par de la educación pública es imposible que podamos reconstruir un país que pueda tener trabajo de calidad, que sea bien pago, porque el trabajo vale y hay que hacerlo valer, y también tenemos propuestas para todos las y los trabajadores en todo su amplio espectro, y lo central es que nosotros creemos que tenemos la obligación de recuperar esos argentinos y argentinas.

Es central para tener un país con destino, y ese país con destino está basado en la industria, en poder ponerle y agregarle valor a toda la materia prima que tenemos en el país. Es lo que nos pone trabajo. Hace casi 35 meses que vamos aumentando el trabajo privado, pero eso no significa que les alcance.

He escuchado pedir disculpas por no haber podido cumplir con todas las promesas de campaña en 2019, y nuestro gobierno quedó corto en las expectativas de la gente.

Necesitamos pedirle el voto a la gente porque la política tiene que aprender a pedir disculpas, y también poder decirle a los argentinos que durante muchísimos años hemos hecho muy felices a los argentinos y lo vamos a volver a hacer, porque sabemos hacerlo, por eso le pedimos el voto de confianza, para que Sergio Tomás Massa tenga el poder del voto popular para transformar la Argentina.

¿Tenés expectativas de que el peronismo pase a tener los votos de más que le ayudó a Milei?

Si te digo que el peronismo siempre cuida la democracia no te va a bastar, porque querés hacerme una pregunta sobre táctica política, y la verdad es que, lo único que se me ocurre decirte es que nosotros no hacemos trampa en las elecciones, aunque nos acusen de eso todo el tiempo. Ahora nos acusan de cuidarle los votos a Milei, nosotros les cuidamos los votos a todos los argentinos y argentinas, y además aceptamos los resultados, no lloramos sino que tratamos de remontarla.

Dudo que aquella o aquel que votó a Milei nos vote a nosotros, honestamente, dudo que eso suceda. A quien tenemos que convencer es a quienes no fueron a votar, a quienes votaron en blanco, a quienes están enojados, y no hace bien, porque cuando te enojás, perdés, y no queremos que pierda el pueblo.

No tengo nada para decir en términos de táctica electoral, cuando en general no estoy de acuerdo con esos caminos que tienen mirada corta, y lo que hay que tener es una mirada más larga.

¿Coincidís con que la ayuda de fiscalización del peronismo de los votos de Milei tendría que ser distinta a las PASO?

No es que no entendí tu pregunta, entendí, pero no quiero contestar sobre lo que no estoy de acuerdo. No quiero contestar sobre táctica política, porque me parece que hace perder lo importante.

Lo que quiere Sergio Massa es ganar en primera vuelta y en eso se tiene que concentrar el peronismo, en ganar en primera vuelta. La táctica política me tiene sin cuidado, me tuvo sin cuidado siempre.

Si hablo de táctica política no puedo decir cuáles son las propuestas de nuestro gobierno, pierdo la posibilidad de decirle eso a la gente. Estoy con un comunicador muy importante, que tiene una gran escucha, y me pierdo de poder decirles a todos cuales son las propuestas que tenemos como espacio político. La táctica electoral creo que es menor en la vida de los argentinos.

¿Creés que el fallo de YPF afecta el escenario electoral en la provincia de Buenos Aires?

Eso me parece aberrante, es un fallo, obviamente que lo van a usar para ensuciar y embarrar la cancha. Haber recuperado YPF, no creo que alguien tenga duda de que ha sido central, si no, no estaríamos hablando de gasoductos o soberanía energética.

Estábamos perdiendo demasiado cuando estaba en manos privadas, y es siempre lo mismo, un fondo buitre que busca efectos en procesos electorales. Creo que después de 12 años de recuperación de nuestra empresa, no hay nadie que tenga duda de que fue la mejor decisión que pudimos tomar.

Fue una de las leyes con más consenso en la política, sólo una veintena de diputados votaron en contra, hasta Milman votó a favor, y algunas abstenciones, como Carrió.

La discusión no es el «qué» sino el «cómo», es decir, si se podía haber hecho de una manera que no generara esta contingencia…

También votamos el cómo, no se olviden. Hay que leer la ley.

Pregunto si uno podía haberse quedado con el 51% haciendo la oferta a la parte compradora que no generase el juicio actual…

El juicio actual se genera porque la parte privada le vendió al fondo buitre, y el fondo buitre hace lo mismo en cada parte del mundo.

Creo que la discusión de pasar a tener el control del Estado no es lo que está en este momento en análisis, sino no haber cumplido los procedimientos.

Creo que lo importante es defender la autonomía de la Argentina. Las ofertas siempre existieron, lo que pasa es que no hubo voluntad, de la parte minoritaria, de hacerlo, de tomar la oferta.

¿Creés que tiene alguna consecuencia electoral que afecta la PBA, donde Axel Kicillof, ministro de Economía de ese momento, es candidato a ser reelecto gobernador?

El fallo tiene esa intención. En cada proceso electoral siempre aparece un fallo de los «amigos» de la Corte de Nueva York en contra de alguna decisión, pero porque lo que quieren es volver a privatizar YPF.

Entonces, hay que entender lo que está pasando, no ponerse a ver que se podría haber hecho. La ley era tener el 51%, queríamos una empresa mixta pero con mayoría accionaria del Estado nacional.

A todo el mundo le parece maravilloso, pero los fondos buitres siempre accionan de la misma manera. Hay que tener en cuenta que lo importante es que tenemos soberanía energética, que este es un primer paso y que hay muchísimos años por delante para seguir litigando.

