Día de la Lealtad: Axel Kicillof se lanzó como alternativa a Javier Milei

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezó este jueves un acto por el Día de la Lealtad peronista en la ciudad de Berisso, en medio del ruido que protagoniza con la expresidenta Cristina Kirchner, que quiere conducir el Partido Justicialista (PJ) a nivel nacional. «Lealtad al pueblo. La patria no se vende», fue la consigna del encuentro, donde fue el único orador. Con duras críticas hacia el presidente Javier Milei, se mostró como alternativa pero pidió no hablar de candidaturas todavía. En un intento por bajar la tensión interna, reivindicó los 12 años de kirchnerismo y pidió: «Tenemos que escuchar, no estamos para dar clases, sino para representar».

«Este jueves nos encontramos en Berisso para recordar la gesta histórica que nos enseñó que la lealtad es con el pueblo y la Patria no se vende. ¡Nos vemos en el kilómetro 0 del peronismo!», escribió Kicillof en sus redes sociales para convocar al acto. El encuentro tuvo como principales impulsores a los intendentes de Berisso, Fabián Cagliardi; de Ensenada, Mario Secco y de La Plata, Julio Alak.

Las declaraciones de Axel Kicillof por el Día de la Lealtad peronista

«El 17 de octubre festejamos la pelea que estamos dando, la certeza y la convicción de que este desastre de Milei no dura para siempre», expuso Kicillof al comienzo del acto.

Luego de recordar por qué se celebra el 17 de octubre, agregó: «Quiero aprovechar que estamos acá para homenajear a María Roldán, primera mujer sindicalista de Latinoamérica que lideró una pueblada que surge de los frigoríficos».

En el Día de la Lealtad, Cristina Kirchner cruzó a Toto Caputo y a los gobernadores peronistas «dialoguistas»

«Un 8 de marzo Milei cerró el Salón de las Mujeres de la Casa Rosada y nosotros para demostrar que somos distintos, abrimos una galería de la mujer en la provincia», manifestó, junto a la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de la Comunidad, Andrés «Cuervo» Larroque, a cada lado.

Mientras el público gritaba «colonia no, patria sí», el gobernador agregó que en pocos días «un tribunal de la vergüenza» declarara culpable a Cristina Kirchner en la causa conocida como Vialidad. «Basta de persecución, basta de proscripciones», agregó.

«El peronismo transformó las mentes, los corazones y la economía del país», indicó, agregando que el espacio volverá a gobernar. «Si alguno piensa que vinimos para recordar el pasado se equivoca. Estamos para escribir el futuro», sostuvo Kicillof.

«En este siglo XXI los que le devolvieron la fuerza transformadora al peronismo fueron Néstor y Cristina», sostuvo, tendiendo un puente con la expresidenta. «Sin justicia social la única libertad que avanza es la de los ricos», manifestó Kicillof, apuntando contra Javier Milei.

Las críticas de Kicillof a Milei

El discurso del gobernador de la provincia más grande del país dividió su discurso en tres partes: críticas al Presidente, gesto componedor con CFK y logros de su gestión. Cuando habló de los recortes a las universidades públicas, por los cuales hay tomas en todo el país, expuso: «Yo me imagino a un garca que no quiere que los pibes progresen. Quieren privar de las posibilidades a millones de argentinos que necesitan un estado presente».

«Se pinchó el globo, han pasado 10 meses y el ajuste fue para las provincias. Un tercio lo ajusto a jubilados, le bajó un 23% a la obra pública en la provincia», detalló. «Basta de mentir, la casta no es el pueblo. Si querés perjudicar a la casta fijate en la Casa Rosada. Basta de joder al pueblo», le pidió a Milei.

Crítico con la política económica que llevan adelante Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo: «Cada vez que gobierna la derecha, pasó hace poco, nos hablaban de los brotes verdes. Ahora se han puesto bíblicos, con llegar a la tierra prometida. Hay ganadores en el modelo de Milei: son los de la timba financiera. No es casualidad, es un negociado de Milei que fijó la suba del dólar en 2% y la tasa de interes al 4%. Es un esquema ponzi al pueblo argentino»

«El responsable es el mismo ministro que estuvo con Macri», arremetió contra Caputo. «El pueblo está sufriendo, la patria está en peligro, hay que dedicarle todo el tiempo a eso», remarcó en varios pasajes de su alocución.

El mensaje de Kicillof a Cristina Kirchner y la interna del peronismo

«En 2008 con el gobierno de Cristina recuperamos Aerolíneas Argentinas»

«Tenemos que escuchar, no estamos para dar clases, sino para representar»

«Nunca me van a ver buscando divisiones»

«Mientras Milei divide nosotros sumamos, mientras miente le decimos la verdad al pueblo. Ellos hacen negocios con el estado»

«Al futuro no lo vamos a escribir solo los dirigentes, lo tiene que hacer el pueblo en la calle»

«Tenemos que ser alternativa y futuro»

«El peronismo sufrió una gran derrota, está en un momento de debate. No tengamos miedo, no dramaticemos: como dice Cristina acá no sobra nadie y en la discusión todos somos iguales. Como decía Néstor, con la verdad relativa de cada uno vamos a construir una síntesis superadora»

«Unámonos. Mientras tanto, muy claro, no me interesa disputar ninguna interna, mi responsabilidad y mi mandato es el de conducir un gobierno un escudo que proteja lo que está haciendo Milei. Quiero colaborar con la construcción de una alternativa superadora y que ponga a la Argentina en una etapa de desarrollo justo. La única pelea que me interesa es la pelea contra la política de Milei»

«Unidad, unidad y unidad»

«Los mejores días siempre fueron con Cristina y los días que se vienen tienen que estar en el futuro»

«No es momento de candidaturas»

«La vida no es un mercado y la patria no se vende»

«Viva Perón, ¡carajo!»

Las críticas del camporismo a Kicillof

La expectativa está puesta en el discurso que dará Kicillof en medio del ruido interno que mantiene con la exmandataria, pero sobre todo con el diputado Máximo Kirchner, líder de La Cámpora y el PJ provincial.

Una muestra de esto fueron las declaraciones de la intendenta camporista de Quilmes, Mayra Mendoza, quien se mostró sorprendida por la no pronunciación de Kicillof a favor de CFK.

Los sorprendentes resultados de una nueva encuesta sobre la interna peronista

En la misma línea fue la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti este jueves: «Más que inquietante es doloroso desde mi óptica personal. Hay muchos que no entendemos por qué Axel no se ha pronunciado a favor de que Cristina conduzca el PJ nacional, la herramienta electoral, la vasija, la estructura en donde nosotros tenemos que discutir qué vamos a proponer y cómo nos vamos a parar ante el gobierno de Milei», manifestó.

Peronismo dividido

Además del acto que protagonizará el gobernador bonaerense, en el marco de los festejos por el Día de la Lealtad también está previsto que el titular del partido Principios y Valores y ex secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, encabece un acto en la plaza Juan Domingo Perón, ubicada en la avenida Paseo Colón entre Moreno y Belgrano.

El encuentro está convocado para las 17 bajo la consigna: «¿Cómo volver a industrializar a la Argentina?».

Otro de los actos relevantes de la fecha será el que impulsan desde un sector del PJ porteño ligado a Cristina Kirchner, que se llevará a cabo desde las 17:00 en la Federación de Box de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en Castro Barros 75.

