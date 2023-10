Día de paz en el PRO: Macri apoyó «el gran gesto» de Bullrich de proponer a Larreta como su jefe de gabinete

El expresidente, Mauricio Macri, celebró, a través de sus redes sociales, el anuncio de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, de nombrar a Horacio Rodríguez Larreta como Jefe de Gabinete, si gana las elecciones. «Gran gesto de Patricia con Horacio fortaleciendo el equipo que tiene que hacerse cargo de la desastrosa crisis que sufre la Argentina«, escribió el ex mandatario en X (ex Twitter).

El mensaje de Macri y el anunció de Bullrich se dan a pocos días de los comicios nacionales con los que buscan fortalecer su lugar de cara a las elecciones, cuando los números parecen no acompañarlos. El gesto fue necesario luego de que Macri elogiara púbicamente al competidor libertario, Javier Milei, y pidiera que JXC apoye “cualquier reforma razonable” que impulse el economista si es presidente.

Larreta le agradeció a Bullrich el gesto: «Nunca tuvimos tantos instrumentos para el cambio»

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, hizo público su agradecimiento a Patricia Bullrich. «Quiero agradecerle a Patricia que me haya convocado para ser su Jefe de Gabinete de Ministros y hacer mi aporte en esta patriada que nos jugamos los argentinos«, comenzó su mensaje en X.

«Patricia es una mujer valiente, con objetivos claros y que representa a millones de argentinos que creemos que Juntos por el Cambio tiene los valores, la experiencia y el equipo para cambiar el país con todos los argentinos. Además, tenemos la fuerza en el Congreso, los gobernadores y los intendentes que hacen que con nosotros el cambio sea posible. Nunca tuvimos tantos instrumentos para el cambio», continuó.

Patricia Bullrich anunció que Horacio Rodríguez Larreta será su jefe de Gabinete si llega al gobierno



También reconoció lo que significó perder frente a Bullrich, pero sostuvo: «Las PASO me dejaron muchos aprendizajes. Lo dije el otro día. La derrota me dolió mucho. Pero en la vida hay que seguir, hay que luchar. No importa cuántas veces te caigas sino cuántas veces estés dispuesto a levantarte. Yo me levanté. Por los argentinos, por mi convicción de cambiar. Porque a mí lo que me mueve es la pasión por transformar este país y porque soy un jugador de equipo».

Por último apuntó: «En estas elecciones vamos a decidir entre dos formas de populismo, que ya nos mostraron acá y en el mundo que son destructivas, y una propuesta de cambio real, que es la que hoy representamos juntos con Patricia y con toda la coalición de Juntos por el Cambio». «Vamos a ganar y a continuar ese cambio que nos emociona y nos recuerda que este país sí es viable, sí tiene lugar para que vuelvan todos los que se fueron y sí lo vamos a sacar adelante», finalizó.

RB / Gi