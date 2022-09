Diálogo de sordos | Modo Fontevecchia

«A propósito de que Mauricio Macri, de alguna manera, desestimó la posibilidad de un dialogo con Cristina nos preguntamos acerca del diálogo, que tiene que ver con el intercambio de ideas, hay distintas formas del mismo. De lo que se habla es un diálogo como lo planteaba Platón, en donde se buscaba enriquecerse con verdad del otro y producir una síntesis, una dialéctica, entendida como un ´a través de´, y normalmente entre dos», explicaba Jorge Fontevecchia en la apertura del programa Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9) del lunes 19 de septiembre.

Posteriormente se repasaron diálogos actuales y otros históricos, empezando con los dichos de Oscar Parrilli la semana pasada aduciendo que Cristina «siempre estuvo dispuesta al diálogo, se reunió con dirigentes que incluso están en las antípodas de su pensamiento. Siempre tuvo voluntad de dialogo, lo ha demostrado. Nunca le puso limites a nada».

Luego Macri, respondió a los dichos del senador por la provincia de Neuquén con una sentencia tajante: «Podría haber dialogo pero con la Constitución en la mesa».

Hacia la occidentalización del kirchnerismo

La semana pasada la propia vicepresidente definía que ella estaba abierta al dialogo. «Cuando me junté con Carlos Melconian fue un ejemplo, me junté con los que piensan distinto. La gracia está en juntarse con los que piensan diferente y, por lo menos en economía, tener un acuerdo mínimo, porque todos hablan de la inflación, y esto sucede porque no tenemos moneda», afirmaba Cristina.

Posteriormente, se compartió con la audiencia, la voz de Macri ahora manifestando que no entendía por qué se juntaría con la ex presidenta. «No olvidemos que ni siquiera me entrego los atributos. Las pocas conversaciones que tuve con ella fueron frustrantes. Ojalá podamos tener un dialogo constructivo por el bien de los argentinos».

El ejemplo de diálogos entre radicales y peronistas

Para darle un contexto histórico se procedió a repasar las voces de Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín. En 1972, Perón dijo que “tenemos acuerdo con la Unión Cívica Radical, si nosotros ganamos los llamaremos a ellos a compartir el gobierno con nosotros y, si es al revés, tenemos la promesa de que harán los mismo”. Además remarcaba que la intención era «pacificar el país».

En 1975, luego del fallecimiento de Perón, Ricardo Balbín se refería esos dichos: “Fui un adversario de Perón, él en su campo y yo en el mío, pero aquella manera de él y las nuestras nunca nos impidió que nos dijéramos buenos días, para ver que venía después de ese saludo, y esto son los aislamientos», admitía el referente radical. A su vez, subrayaba que «a veces no entendía porque tenía que estar duramente distanciado» y que en la política si se quiere llegar al análisis, «la figura del adversario se va desdibujando y asoma la entidad humana y se produce una amistad útil para el país».

Para Mauricio Macri, fue «un grupo de loquitos» quienes atentaron contra Cristina Kirchner

«De esta manera se entiende la amistad como una obligación, ser amigo como un imperativo de la dirigencia», explicaba el conductor del programa antes de dar paso a un audio de Raúl Alfonsín en 1994: «La soluciones las dan los grandes oponentes cuando la situación se pone demasiado grave en el país», afirmaba el ex mandatario.

» A lo largo de la historia, hemos visto que tanto el radicalismo con el peronismo se consideran oponentes, pero han demostrado que han buscado ese diálogo platónico a través de la dialéctica, incorporando una parte de la razón del otro para, de esa manera, poder enriquecerse. Habrá que ver si el PRO puede desarrollar esa misma capacidad de dialogo con sus oponentes, que el dialogo no sea de sordos en el futuro», reflexionaba Jorge Fontevecchia para concluir.

