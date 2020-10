Diálogo social: El gobierno reúne a sindicalistas y empresarios en mesas sectoriales

El gobierno nacional puso en marcha un espacio de diálogo social mediante un encuentro del que participaron los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Trabajo, Claudio Moroni; junto a un centenar de dirigentes gremiales y empresarios, en el que se definieron los diez puntos de consenso sobre los que se trabajará y el inicio de las mesas sectoriales.

El ministro Kulfas explicó los diez principales puntos de consenso, que serán “la hoja de ruta que nos permitirán volver a crecer” y aseguró que la conformación de este ente tripartito entre Estado, empresarios y trabajadores es una “apelación a que construyamos políticas públicas para volver a poner a la Argentina de pie”.

Por su parte, el ministro Moroni resaltó: “Estamos planteando que la única salida de la crisis es un proyecto de desarrollo. Ya probamos muchas recetas en Argentina pero no dieron resultados. Esta mecánica de diálogo social es el mejor método que tenemos”.

Durante el encuentro, además, se acordó que la primera mesa sectorial será el próximo 22 de octubre con representantes de la industria metalmecánica y automotriz. El lunes 26 se reunirá la mesa sectorial de la construcción; el 29 de este mes los sectores textil, indumentaria, calzado y cuero; y el 30 será el turno de la industria alimenticia.

Kulfas aclaró que esas son las primeras cuatro reuniones pero en los próximos días se anunciará un cronograma para el resto de los sectores que aún no fueron convocados.

Los 10 puntos que planteó el ministro Kulfas para la reactivación productiva de la Argentina:

● Necesitamos exportar más.

● Ningún sector productivo sobra: todos son importantes.

● Mercado interno versus mercado externo es una falsa antinomia.

● No hay futuro sin políticas productivas.

● Ninguna política productiva será sustentable si no piensa en la dimensión ambiental.

● Una macroeconomía estable ayuda al desarrollo productivo.

● Si no mejoramos la productividad, no bajaremos ni la pobreza ni la desigualdad.

● Una buena política productiva debe reducir las brechas de género.

● La apertura comercial no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que debe ser utilizada de manera inteligente y

● Toda política de desarrollo productivo debe ser una política de desarrollo regional.

De la reunión participaron Héctor Daer (CGT), Miguel Acevedo (UIA), Hugo Yasky (CTA), Ivan Szczech (COMARCO); Jose Martins (Consejo Agroindustrial); Edgardo Llanos (APA); Marcelo Fernández (CGERA); Sergio Candelo (CESSI); Marco Meloni (Mesa de Unidad PyME); Silvia MArtinez (CINA); Juan Ciolli (MNU- CEEN); Carlos Magariños (Cámara Argentina de Energía); Guillermo Moretti (Federación Industrial de Santa Fe); Alberto Carlocchia (CAEM); Graciela Fresno (FEHGRA); Daniel Funes de Rioja (COPAL).