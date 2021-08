Días después del festejo por cumpleaños de Fabiola Yañez, Alberto Fernández afirmaba que “el riesgo todavía está latente”

Alberto Fernández, NA.

Una fotografía de Alberto Fernández junto a la primera dama Fabiola Yañez y un grupo de amigos en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta del año pasado generó hoy una fuerte polémica y ahora comenzó a circular lo que dijo el primer mandatario días después cuando anunciaba una nueva cuarentena.

“El riesgo todavía está latente”, fue una de las frases que usó. “Hasta el 2 de agosto haremos una apertura escalonada y trataremos de volver a la vida habitual en este mundo diferente. Si tenemos que volver, volveremos atrás”, agregó en un anuncio en conjunto con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y al jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.

“Estamos muy lejos de pensar que la situación ha sido superada. Y el riesgo no está solo concentrado en el AMBA. El riesgo de circulación del virus existe y hay que extremar los cuidados para controlar la situación”, comentó también Fernández.

Your browser does not support the video element.

GENTILEZA EL CANCILLER

La polémica foto del cumpleaños de la primera dama en julio de 2020, durante la plena restricción de la cuarentena.

En la fotografía filtrada, que data del cumpleaños de Yañez del 14 de julio del año pasado -cuando la primera ola se acercaba a su pico- la pareja presidencial posa sin barbijo junto a una decena de comensales alrededor de una larga mesa, sin respetar la distancia mínima obligatoria entre ellos, de acuerdo a lo dictado por el decreto que se encontraba vigente.

La imagen del cumpleaños, viralizada en redes sociales con repercusiones muy negativas entre los usuarios, generó conmoción en la Casa Rosada, que más temprano había desmentido la veracidad de otra foto en la que aparecen Fernández, Yañez y la modelo Sofía Pacchi, colaboradora de la primera dama.

La nueva foto, que desató el escándalo, habría sido sacada por el empresario taiwanés Chien Chia Hong (pareja de Pacchi y presunto comensal número trece de la cena en Olivos).

El artículo 9 del decreto 605 que extendió el Aislamiento Preventivo Social Obligatorio (ASPO) establecía como actividades prohibidas “la realización de eventos en espacios públicos o privados, sociales, culturales, recreativos, religiosos y de cualquier otra índole con concurrencia mayor a DIEZ (10) personas”.

Pero además, el artículo 11 prorrogaba el ASPO “desde el día 1° de julio hasta el día 17 de julio de 2020 inclusive” y en el artículo 18 se hacía referencia a la prohibición para circular en horarios nocturnos.





Noticias relacionadas