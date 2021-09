Diego Santilli cerró su campaña en La Plata con toda su lista

Diego Santilli, durante el acto de cierre de campaña.

El precandidato a diputado nacional de Juntos en Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli cerró su campaña electoral con un acto en La Plata, acompañado por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el resto de la lista con la que el domingo enfrentará en la interna al radical Facundo Manes.

En un discurso crítico del Gobierno del presidente Alberto Fernández, Santilli afirmó que la administración nacional “improvisó y con su soberbia avasalló todo, y dejó a los chicos un año y medio sin clases”.

“Estamos estancados, empobrecidos, cansados, hartos, con bronca”, se quejó el postulante a legislador nacional. Sobre su propuesta, expresó: “Por el otro lado, hay otra forma de hacer la cosas, trabajando con profesionalismo, con datos, con un equipo de gobernadores, intendentes, legisladores, que escucharon, que se pusieron al hombro, que lucharon por abrir las escuelas”.

“Hay otra manera de enfrentar las cosas, hay que estar cerca, hay que estar al lado. La provincia necesita hoy ese cambio, hay que terminar con el relato, con las chicanas. No podemos darnos el lujo de esperar para cambiar, hay que empezar a hacerlo ahora, este domingo”, enfatizó Santilli sobre el escenario.

El ex vicejefe de Gobierno porteño cerró su campaña en el estadio del Club Atenas, en La Plata, sobre un escenario circular, similar al que utilizó este miércoles la ex gobernadora María Eugenia Vidal en La Rural.

“Los países donde sus ciudadanos viven seguros son los países donde se detienen a los delincuentes, se condena a los delincuentes y esos delincuentes cumplan la condena“, recalcó.

Según dijo, “lo primero que hay que hacer es sacar a la calle a los 15.000 policías” que cumplen tareas administrativas en la Bonaerenses. También reclamó “terminar con la puerta giratoria” y para eso propuso modificar el Código Procesal Penal para que “todos cumplan su condena”.

“Este domingo tenemos una oportunidad. Tenemos que decirle basta a la improvisación, al maltrato, a que no te escuchen, a que te echen la culpa”, subrayó el precandidato.

Antes que Santilli, Rodríguez Larreta subrayó que “con Diego bajaron todos los delitos en la Ciudad de Buenos Aires” y eso apuntará a hacer en la Provincia.

“La enorme transformación de la Ciudad demuestra que se puede”, resaltó el mandatario porteño. También asistieron al acto en La Plata los postulantes de la lista Graciela Ocaña, Juan Manuel López; el titular de los diputados nacionales del PRO; Cristian Ritondo; y el intendente de Vicente López, Jorge Macri; entre otros.

