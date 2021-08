Diego Santilli en el Conurbano: “No se puede ir a la plaza porque venden droga a cualquier hora”

Diego Santilli en el Conurbano, AGENCIA NA

El precandidato a diputado nacional por Juntos Diego Santilli remarcó la importancia de trabajar sobre un plan de seguridad en toda la Provincia y durante una visita a Malvinas Argentinas cuestionó que “los chicos no puedan ir a las plazas porque hay narcos que venden droga a cualquier hora”.

“Así no se puede vivir”, se quejó Santilli en el marco de una visita que hizo junto a la precandidata en segundo lugar Graciela Ocaña.

Los postulantes mantuvieron encuentros con vecinos, personal de salud y comerciantes de esa ciudad, con quienes dialogaron sobre la situación: “En cada distrito que recorremos, los vecinos no paran de relatarnos los problemas de inseguridad que hay. Hoy una vecina nos contó que tuvo que elegir el tamaño del perro para que cuide de sus hijos. También que los chicos no pueden ir a las plazas porque hay narcos que venden droga a cualquier hora. Así no se puede vivir”, expresó.

Por otra parte, en materia sanitaria, el ex vicejefe de Gobierno porteño dijo que Malvinas Argentinas “era un distrito pionero en la materia, pero todos coinciden en que se vino abajo la calidad y la atención”.

“Durante esta pandemia quedaron muy expuestas las falencias”, consideró del ex funcionario porteño.

En ese marco, Santilli pidió “escuchar, entender y estar cara a cara con los vecinos“, y destacó: “Somos gente de trabajo y vamos a avanzar sobre los temas. Los bonaerenses deben saber que pueden tener mejor salud y más seguridad”.

Por su parte, Ocaña precisó que “hay preocupación por la segunda dosis de la vacuna y por la inseguridad”, y remarcó que “mucha gente grande ya ni sale a la calle por temor”.