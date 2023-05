Diego Santilli le respondió a Fabiola Yáñez luego de que la Primera Dama lanzó un comentario irónico sobre el accidente que sufrió el diputado nacional en el gimnasio por el que casi pierde un ojo. «Tenés que estar mal para ironizar con la desgracia del otro», expresó el dirigente opositor.

El candidato bonaerense contó en su cuenta de TikTok que a un hombre se le cayó una mancuerna la cual terminó impactando en su cara. Al viralizarse el video, la esposa de Alberto Fernández comentó una publicación desde su cuenta de Instagram al de C5N, que había compartido el video de Santilli. «Qué bien, ni yo tengo tiempo de entrenar… qué suerte».

La irónica respuesta de Yáñez rápidamente generó controversia y el diputado nacional salió a responderle. «Me atendió un médico. Me dieron algunos puntitos. Golpe que podría haber sido una desgracia. Pero fue de esas desgracias con suerte», comenzó explicando.

«También te atendió una primera dama», le comentó el periodista Diego Sehinkman al entrevistarlo en su programa Solo una vuelta más que se emite por TN.

«Tenés que estar mal para ironizar con la desgracia del otro eh. Podría haber perdido el ojo y yo no me jacté de eso y fui al médico. Pero cuando te empieza a preguntar todo el mundo por lo menos lo explicás de alguna manera. Me parece espantoso. No le deseo a nadie que pierda un ojo o que le pase lo que me pasó a mí o tenga una desgracia. Me parece muy mal», señaló Santilli.

En esa línea, el conductor le consultó en particular por el mensaje de la primera dama que hace referencia a que el dirigente opositor tiene tiempo libre como para ir a entrenar.

«No vale la pena explicarlo. El que nos conoce a nosotros sabe que arrancamos muy tempranito y terminamos tarde. En la parte de arrancar temprano también hay dos veces por semana que uno trata de hacer alguna actividad física, correr un rato, hacer algo de gimnasia para estar un poco mejor. En mi caso aprovecho que tengo un hijo que es corredor de autos, que él antes de ir a la facultad, 6.30 voy con él y hacemos un poco de gimnasio», argumentó.

El blooper de Diego Santilli en La Matanza: se tropezó con un pozo y terminó revolcado en el piso

El accidente de Santilli

Fuentes cercanas a Santilli dijeron a este medio que por ese accidente se cortó la cara y debieron realizarle cinco puntos de sutura, con lo cual la parte izquierda de su cara, en particular el pómulo y mentón, se encuentran afectados por el golpe.

Luego que trascendiera la noticia, el dirigente publicó en sus redes sociales un video de TikTok donde contó qué le pasó. «A veces el deporte no es bueno, a veces el deporte no es salud. Estaba entrenando, y a un señor se le escapó una mancuerna y me pegó en la cabeza. No me pegó de lleno. Si me pegaba de lleno, realmente me sacaba el ojo. Y bueno, el deporte dicen que es salud, pero no lo recomendamos nosotros».

El comentario irónico de Yáñez

Después de que se viralizara el video y se conociera lo que le pasó al diputado nacional del PRO, la primera dama usó su Instagram para opinar al respecto.

Fue en un video publicado por la cuenta del canal C5N, que compartió el TikTok de Santilli y ofreció una descripción de los hechos. Pero los seguidores y seguidoras no tardaron en notar algo llamativo: había un comentario de la cuenta oficial de la pareja del presidente Alberto Fernández.

«Qué bien, ni yo tengo tiempo de entrenar… qué suerte», publicó Yáñez. El comentario generó una gran cantidad de reacciones en las redes sociales.

El irónico comentario de Fabiola Yáñez contra Santilli.

«Jaja, pero tenes tiempo para ver estas boludeses», escribió un usuario. Otro se sumó con una respuesta directa: «Pero para hacer fiestas y comentarios acá tenés tiempo, o no?».

En ese sentido, fueron muchos los comentarios que le recordaron, con reproches, la Fiesta en Olivos, el nombre que se le dio al escandaloso festejo de cumpleaños que realizó en plena pandemia, cuando todas las actividades estaban restringidas.

ED