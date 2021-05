Dieron de alta a Máximo Kirchner tras su internación en hospital de La Plata por un cólico renal

Máximo Kirchner. Foto: NA.

El jefe del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos, Máximo Kirchner, fue dado de alta este domingo en horas de la tarde luego de haber permanecido internado durante 24 horas por un cuadro de de cólicos renales en el Hospital Italiano de la ciudad de La Plata.

Según informó el centro asistencial, se determinó el alta cerca de las 18:00 luego de la “buena evolución clínica y respuesta terapéutica” del legislador.

No obstante, se señaló que Máximo Kirchner continuará siendo sometido a controles y bajo tratamiento ambulatorio.

El hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner había ingresado al hospital debido a “un cuadro agudo que se interpreta como cólico renal”, según indicó el parte médico oficial.

En ese informe se señalaba que el diputado nacional se encuentra en “buen estado general” y presenta una “buena evolución clínica”, tras comenzar un tratamiento con antibióticos.

“En el día de ayer hemos asistido e internado al paciente Máximo Kirchner, quien es derivado y acompañado por su médico de cabecera, por cuadro agudo que se interpreta como cólico renal diagnosticándose mediante estudio de imágenes perinefritis incipiente y litiasis de 3 mm intravesical“, indicó el parte.

El documento oficial firmado por el director general de la institución, Roberto Martínez, indicó que “se realizan estudios de laboratorio y bacteriológicos, habiendo comenzado tratamiento con antibióticos” y Kirchner se encontraba en “buen estado general” a la vez que presenta “buena evolución clínica”.

Máximo Kirchner encabeza el bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados y se encaminaba a convertirse, además, en el nuevo presidente del PJ bonaerense luego de varios meses de gestiones dentro del partido.

De hecho, el Consejo del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires tiene previsto celebrar un congreso partidario el próximo 17 de junio en el que el diputado nacional será la figura estelar.

Parte médico del Hospital Italiano.

El objetivo del evento será aprobar las alianzas con otros partidos políticos de cara a las elecciones legislativas de este año pero funcionará además como antesala de la asunción del líder de La Cámpora al frente del partido, prevista para diciembre.

Máximo Kirchner se allanó el camino hacia la presidencia del PJ bonaerense en el marco de un acuerdo para la confección de una lista de unidad en la que estaría representados las distintas líneas internas del partido que encabezan intendentes y referentes de movimientos sociales. La única resistencia que se presentó al armado de esa lista encabezada por el diputado fue la del intendente de Esteban Echeverría y actual vicepresidente del PJ bonaerense, Fernando Gray, quien lanzó una campaña titulada “Yo me planto”, para tratar de enfrentar al hijo de la Vicepresidenta.

A pesar de la consigna que Gray motoriza en redes sociales y distintos actos públicos y también de las presentaciones judiciales que realizó contra la decisión del partido, finalmente quedó prácticamente soledad en su planteo, por lo que Kirchner encuentra un camino despejado hacia la presidencia del PJ de Buenos Aires.

