Dieta mediterránea, más cribados, investigación compartida… las claves del primer plan europeo contra el cáncer

El objetivo que la UE se marcó en 2019 de impulsar una estrategia global y coordinada contra el cáncer está más cerca de hacerse realidad. El próximo 15 de febrero, el pleno de la Eurocámara aprobará el primer plan europeo contra esta enfermedad. Un plan que busca mejorar en esa lucha desde todos sus frentes y atajar las desigualdades y las brechas que existen entre pacientes en función de su lugar de residencia y de su situación socieconómica, variables que llegan a determinar diferencias de hasta el 25% en incidencia y mortalidad.

«Se trata de un hito histórico, de un cambio de paradigma y de un momento esperanzador. Hasta ahora solo existían iniciativas individuales en cada uno de los estados miembro», señalaba este jueves Dolors Montserrat durante una comida con la prensa para ahondar en las claves del informe. Una comida celebrada en la víspera del Día Mundial contra el Cáncer y en la que la eurodiputada del PP estuvo acompañada de los también eurodiputados Nicolás González, del PSOE, y Margarita de la Pisa, de Vox. Los tres -junto a Antoni Comín como no inscrito- encarnaron la representación española en la comisión especial que se creó en septiembre de 2020 y que culminó a finales de 2021 tras dejar elaborado el citado documento.

Con especial énfasis en los tumores raros y en los pediátricos, el plan aborda cinco grandes ejes en los que mejorar: prevención, acceso a un diagnóstico precoz, acceso al tratamiento más adecuado, apoyo integral a pacientes y familiares, e investigación. En el caso de la detección prematura se incluye la necesidad de extender los cribados, con protocolos comunes que sirvan de guía. «Una de las inquietudes más repetidas por los médicos es que los países los incluyan dentro de sus carteras de servicios», remarcó De la Pisa. En esta línea, se apoya el lanzamiento de una iniciativa con fondos comunitarios para que en 2025, el 90% de la población que reúna los requisitos acceda a exámenes de detección de cáncer de mama, cervical y colorrectal. También se pretende extender el screening para pulmón, próstata, estómago y ovarios.

Sobre el acceso a la medicación, se apuesta por cuestiones como promocionar fármacos genéricos o ampliar la vacunación contra el virus del papiloma humano, teniendo en cuenta a los hombres. González denunció además que «algunos países tardan mucho en incorporar los tratamientos disponibles a sus sistemas nacionales de salud». Precisamente, en una columna en este diario, el doctor Carlos Camps lamenta que «solo alrededor del 50% de los fármacos aprobados por la EMA [Agencia Europea del Medicamento] se aprueban posteriormente en España». Después, «el tiempo medio de acceso a medicamentos oncológicos supera los 410 días, frente a los cerca de 120 en países como Alemania», destaca el director de Programas Científicos de la Fundación para la Excelencia y Calidad de la Oncología (ECO).

el cáncer, en cifras – Es la segunda causa de muerte en Europa, tras las enfermedades cardiovasculares, pero se estima que llegue a ser la primera. Ya lo es en niños mayores de un año.

– Casi tres de cada cuatro diagnosticados son mayores de 60 años.

– 100 millones de pruebas de detección no se realizaron durante la pandemia, lo que derivó en un millón de casos sin detectar.

– Uno de cada cinco pacientes no recibió a tiempo el tratamiento que necesitaban..

– El tabaco es la principal causa prevenible. Provoca entre el 15 y el 20% de los casos.

– La contaminación contribuye al aumento de casos de tumores de pulmón.

– La exposición a sustancias peligrosas en el trabajo es responsable de unos 120.000 casos. Esto provoca aproximadamente 80.000 muertes cada año, lo que supone el 8% de todos los fallecimientos por esta enfermedad.

El apoyo integral a los pacientes y sus familiares pasará por un soporte social, económico, laboral, fiscal… «El coste mensual cuando la enfermedad entra en una casa puede alcanzar los 700 euros. Y no es lo mismo en una ciudad que en un pueblo. En un pueblo es mucho más alto», lamentó Montserrat, quien habló igualmente del derecho al olvido. «Se trata de que quienes lo superan sean iguales que el resto de los ciudadanos a la hora de contratar una hipoteca con un banco o un seguro con una agencia y de que el hecho de que la enfermedad entre en una casa no suponga su ruina», apostilló el eurodiputado socialista. Asimismo se pondrá el foco en asuntos a los que no se les suele prestar atención pero que resultan «básicos» para los pacientes, como la parte psicológica, la nutrición, la rehabilitación o la estética.

Para el eje de la investigación va a ser fundamental la creación del «primer espacio europeo de datos», explicó la europarlamentaria popular. El big data y la inteligencia artificial permitirán contar con información de 450 millones de pacientes y un millón de genomas y «toda la información será compartida para poder realizar una investigación conjunta». «La salud puede dar oportunidades de sinergias entre los estados miembro, la inversión en investigación llega a todos», señaló la representante de Vox.

Y en materia de prevención, según el informe, los países deberán ofrecer asesoramiento sobre alimentación en la Atención Primaria, así como abordar el consumo excesivo de carne, productos ultraprocesados y con alto contenido de azúcares, sal y grasas. Montserrat se felicitó de haber conseguido introducir en el informe la dieta mediterránea como paradigma de los hábitos saludables, en un eje que ha suscitado controversia en el sector vitivinícola español.

El documento plantea endurecer las advertencias dirigidas a la población respecto a la influencia de las bebidas alcohólicas en esta enfermedad. La versión inicial que salió de la Comisión Europea mencionaba expresamente que el riesgo radicaba en el «consumo abusivo» pero el texto definitivo habla de «consumo de alcohol» en general, sin especificar nada respecto a la cantidad. El PP ha anunciado que enmendará este punto, mientras que el PSOE apuesta por dejarlo así. Vox por su parte ha avanzado que se sumará a la propuesta de cambio de los populares. A este respecto, González reconoció que en su opinión, «el único apartado en el que el informe es flojo» es en la prevención del consumo de tabaco, al no posicionarse contra nuevas formas como el vapeo.

Pese a esas discrepancias, los eurodiputados destacaron que la fuerza de esta iniciativa radica en que para su elaboración se ha escuchado tanto a la comunidad científica como a los afectados y en que cuenta con un amplio consenso. No es de obligado cumplimiento pero incluye llamadas a la Comisión Europea y a los 27 para que promuevan legislaciones y medidas. Los políticos españoles se mostraron convencidos de que se implementará y aseguraron que la Eurocámara «presionará y fiscalizará» que así sea.

El primer plan europeo contra el cáncer, dotado con 4.000 millones de euros, pretende hacer frente a un desafío que provoca cada año la muerte de 1,3 millones de personas en Europa, de las cuales 6.000 son niños y jóvenes. «Queremos poner los pilares de una Unión Europea para la salud y este plan forma parte de esta estrategia», concluyeron los eurodiputados. Aunque fue ideado antes de la pandemia, esta ha corroborado la necesidad de actuar conjuntamente en situaciones de este tipo y ha alertado del riesgo de dejar otras enfermedades en un segundo plano.

