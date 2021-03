Diez años de guerra y el caro triunfo de Al Assad – Télam

Una salida diplomtica y definitiva al conflicto que conforme a todos los actores se prefigura muy complicada.

Tras una dcada de devastacin, sufrimiento humanitario y xodo forzoso, el Gobierno del presidente Bashar al Assad ha ganado la parte ms ardua de la guerra en Siria con apoyo de Rusia e Irn, pero todava hay algunos combates y extensos territorios siguen bajo control de grupos rebeldes y potencias extranjeras con intereses enfrentados.

Los muertos se estiman en ms de 500.000 y en 13 millones -ms de la mitad de la poblacin de Siria antes de la guerra- las personas que tuvieron que abandonar sus hogares huyendo de la violencia, de las cuales ms de 6,2 millones son desplazados internos y 4,6 millones refugiados, sobre todo en Turqua, Lbano y Jordania.

La pandemia de coronavirus, adems, amenaza con exacerbar las ya existentes y profundas crisis sanitaria y econmica de Siria.

“El Gobierno sirio ha sido mantenido en su lugar, pero a un enorme costo en prdidas de vidas y destruccin de escuelas, hospitales y de la economa”, dijo a Tlam la autora britnica Diana Darke, especialista en cultura y poltica de Siria y Medio Oriente.

“Solo controla un 60% del pas y menos de la mitad de la poblacin de Siria anterior a la guerra, as que esto difcilmente pueda llamarse “victoria”, aunque lo presente as”, agreg Darke, quien dedic su vida a recorrer y a estudiar Medio Oriente y trabaj para el Gobierno britnico antes de convertirse en autora de una veintena de libros sobre el tema.

La crisis empez cuando el Gobierno se lanz a reprimir marchas opositoras -la del 15 de marzo de 2011 en Damasco se toma como inicio del conflicto- en coincidencia con las protestas de la llamada Primavera rabe en otros pases de la regin; pero rpidamente degener en un guerra cada vez ms compleja y sangrienta.

El Ejrcito sirio, rebeldes sirios laicos e islamistas, el Estado Islmico (EI) y otras organizaciones yihadistas afiliadas o no a la red Al Qaeda, combatientes kurdos y milicias extranjeras, entre ellas el libans y proiran Hezbollah, son algunas de las fuerzas beligerantes involucradas en esta onerosa puja por el control del pas.

Rusia, Turqua, Irn, Estados Unidos e Israel tambin han intervenido, dando a la guerra un carcter internacional con un importante impacto sobre el balance de poder en el voltil Medio Oriente que a su vez se proyecta sobre el orden geopoltico mundial.

En la actualidad, la nica zona con combates de envergadura es la provincia de Idleb, en el Noroeste, que es fronteriza con Turqua y est dominada por Al Qaeda. Fuerzas sirias y rusas intentan recuperarla, pero su avance es lento y trabajoso.

El Gobierno rabe y laico de Al Assad -junto a sus aliados Rusia y Siria- controla las dos terceras partes del pas, incluyendo las ciudades ms grandes -Alepo, Damasco, Homs, Hama y Latakia-, casi todas las capitales de provincia y la vital costa del Mediterrneo.

Irn y la milicia libanesa Hezbollah concentran sus fuerzas en el Sur, cerca de la frontera israel y de los feudos de Hezbollah en el fronterizo sur de Lbano, y a menudo son blanco de bombardeos de Israel, archienemigo de ambos.

Casi todo el Noreste, limtrofe con Irak y Turqua, est bajo control de kurdos y rabes -pero sobre todo kurdos- que han formado una autonoma de facto, llamada Rojava, de unos 50.000 kilmetros cuadrados, ms o menos la superficie de la provincia de Jujuy.

Desde 2016, fuerzas militares turcas arrebataron a Rojava dos franjas de terreno a lo largo de la frontera con Turqua, en ofensivas que lanzaron aliadas con rebeldes sirios que ahora administran esos territorios, de unos 9.000 kilmetros cuadrados.

Estados Unidos, finalmente, tiene una guarnicin militar en el este sirio cerca de la triple frontera con Jordania e Irak, y controla el rea que la circunda.

Dentro de este inestable status quo, cada gran actor tiene su meta, al menos a corto plazo, y las posiciones son tan encontradas que una salida diplomtica y definitiva al conflicto que conforme a todos se prefigura muy complicada.

Luego de diez aos de guerra, “el resultado general final es un estancamiento” de la situacin, dijo Darke.

“El Gobierno sirio es el nico con un mensaje constante, de que cualquiera que se le opone es un ‘terrorista’, y debe morir o ser encarcelado”, explic.

“Rusia recuper una posicin en la escena mundial. Se asegur la posesin de recursos petroleros, de una base naval ms fuerte en (la ciudad costera siria de) Tarts y de una nueva base area en Hmeimim, en la costa, cerca de Latakia”, continu.

“Pero ahora quiere una solucin y no est seguro de cmo proceder, y ya no saca beneficios de seguir embrollado en la guerra. Y tambin la guerra en Siria no es popular en Rusia, donde los problemas econmicos tambin estn aumentando”, agreg.

La situacin actual para los otros actores centrales del conflicto

“Irn ha ganado enormemente en influencia sobre el terreno. Su personal militar -varios miles de militares- est por todas partes (…) y dirige en esencia la defensa del pas”, explic Darke, quien aadi que esto es muy resistido por la poblacin siria ya que Irn es un pas musulmn chiita y la gran mayora de los sirios son musulmanes sunnitas.

“Occidente ha perdido inters y casi no tiene objetivos estratgicos en Siria, que est bien abajo en la agenda del presidente (de EEUU, Joe) Biden”, destac, por otra parte, la escritora.

“Israel seguir bombardeando arsenales iranes y de Hezbollah para evitar lo que ve como una creciente amenaza militar frente a sus fronteras”, prosigui.

“Turqua cre reas bajo su control en el Noroeste e incluso ha introducido la lira turca, universidades turcas y hasta redes de telefona celular turcas para evitar que los kurdos establezcan una autonoma. Turqua se quedar en Siria lo que sea necesario”, agreg y concluy: “Los kurdos permanecen aislados y no son bien vistos por ninguna de las partes, pero controlan yacimientos de petrleo y gas”.