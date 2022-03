Diez millones de personas dejaron sus hogares por la guerra en Ucrania

Diez millones de personas huyeron de sus hogares en Ucrania debido a la guerra, casi la cuarta parte de la población del país, dijo este domingo la máxima autoridad de la ONU para los refugiados.

«La guerra en Ucrania es tan devastadora que 10 millones de personas han huido, ya sea como desplazados dentro del país o como refugiados en el extranjero», dijo el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, en su cuenta de Twitter.

Ucrania tiene unos 44 millones de habitantes. Desde hace casi un mes enfrenta una invasión militar rusa que se cree ha dejado miles de muertos. Unas 14.000 personas murieron desde 2014 en un conflicto previo entre el Ejército y separatistas ucranianos.

«Entre las responsabilidades de los que libran una guerra, en todo el mundo, está el sufrimiento infligido a los civiles que se ven forzados a huir de su casa», agregó Grandi.

Among the responsibilities of those who wage war, everywhere in the world, is the suffering inflicted on civilians who are forced to flee their homes.

The war in Ukraine is so devastating that 10 million have fled — either displaced inside the country, or as refugees abroad.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 20, 2022