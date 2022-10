Diez muertos por la explosión de una estación de servicio en Irlanda

Al diez personas murieron y otras ocho están hospitalizadas por una explosión en una estación de servicio ubicada en el noroeste de Irlanda, según un nuevo balance que anunció la policía local.

La explosión que ocurrió ayer por la tarde dejó «diez víctimas: cuatro hombres, tres mujeres, dos adolescentes -un chico y una chica- y una chica más joven«, explicó en un parte la fuerza de seguridad, que añadió que todas las víctimas parecían ser de la localidad que está a unos 50 kilómetros de la frontera con Irlanda del Norte.

La policía está tratando lo ocurrido con la «mente abierta» pero afirmó que «de momento», la información disponible «apunta a un trágico accidente», consignó la agencia de noticias AFP.

Una fotografía aérea tomada tras la deflagración mostró parte de la estación de servicio destruida y dos inmuebles residenciales de dos pisos, ubicados detrás, que colapsaron.

Kieran Gallagher, un vecino de ese barrio, dijo que el ruido de la explosión le hizo pensar en una bomba. «Estaba en mi casa cuando escuché la explosión. Era como una bomba», indicó a la BBC, según la agencia de noticias AFP.

Los servicios de rescate trabajaron toda la noche para buscar a otras potenciales víctimas, junto con perros adiestrados, y hoy continuaban levantando escombros.

Tras la explosión acudieron al lugar la policía, los bomberos, los servicios de ambulancia y los guardacostas de Irlanda, así como el servicio de ambulancia aérea de Irlanda del Norte y un equipo de especialistas de la provincia británica.

El Hospital Universitario de Letterkenny, situado a 24 kilómetros de la explosión, fue puesto en situación de emergencia para la atención de «múltiples heridos».

En tanto, el primer ministro irlandés, Micheal Martin, dijo en un comunicado que sus «pensamientos y oraciones están con los que perdieron la vida, y con los heridos en la devastadora explosión».

My thoughts and prayers are tonight with the entire community of Creeslough following today’s devastating explosion.

Thinking too of all the emergency services, from across the north-west and NI working in very traumatic situation.

— Micheál Martin (@MichealMartinTD) October 7, 2022