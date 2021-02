Difunden campaña denominada “Más cuidados, menos riesgos”, para tener en cuenta en salidas sociales

La Dirección de Prevención Contra el Uso Indebido de Drogas, dependiente de la Secretaría de Gobierno, a través de sus redes sociales brindó consejos para tener en cuenta a la hora de las salidas sociales para reducir riesgos de contagio de Covid 19.

Bajo el lema “¡Más cuidados, menos riesgos”!, el área lanzó una serie de recomendaciones durante las salidas en pandemia como: Si vas a un bar, no compartas el vaso. Lavar tus manos constantemente. No olvides usar barbijo y alcohol en gel. Si vas a tomar, no manejes.

