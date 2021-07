Dilema bonaerense: nacionalizar o no la campaña

Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Alberto Fernández

Hay un dato que empieza a mirarse con mucha atención en las encuestas que los intendentes del conurbano han encargado para explorar el humor electoral en sus distritos. Dentro del oficialismo se observa con detenimiento el nivel de imagen del Presidente Alberto Fernández y del gobernador Axel Kicillof. En ambos casos, sus números de aprobación evidencian una retracción con relación a un año atrás pero, según el distrito que se observe, puede darse que el gobernador tenga mejores números que el presidente y viceversa. Esta situación plantea el dilema de nacionalizar o provincializar del Frente de Todos. Además de influir en el perfil que tendrá el candidato que encabece la lista. Todo ello es materia de discusión por estas horas donde la palabra final la tendrá Cristina Kirchner.

En las cercanías de Alberto Fernández aseguran que la próxima elección será un plebiscito a su gestión atravesada por la pandemia de punta a punta. De allí que la doble inyección: de vacunas y pesos en los bolsillos de los sectores más vulnerables sean las acciones predominantes. Ambas con ciertas previsiones. La cifra de 100 mil muertos por Covid interpela que el plan de inoculación fue más lento de lo esperado. Y en la economía, la mayor emisión pone al límite la inflación y el tipo de cambio. La receta es llegar, aún con la “lengua afuera” a las elecciones. Visto todo este panorama, no son pocos los que dudan si fue una buena decisión haber modificado la fecha de las elecciones.

Las medidas anunciadas por estas horas tienen como objetivo, casi todas, llegar a los sectores más desprotegidos. Poco hay para la clase media, donde se puede encontrar allí la excepción del alivio fiscal en la reducción del impuesto a las ganancias propuesto por Sergio Massa. Al Presidente de la Cámara de Diputados hay que seguirlo muy de cerca. La economía fue para él siempre un factor de estudio permanente. No se olvida cuando, desde el Frente Renovador armó un equipo de economistas con Roberto Lavagna, Martín Redrado, Miguel Peirano y Ricardo Delgado. Los nombres hablan por sí solos. A ninguno se lo puede vincular con las ideas económicas de Axel Kiciloff o Fernanda Vallejos. Datos para mirar de cerca, sobre todo, tras el resultado de las elecciones.

El dilema de nacionalizar o provincializar la campaña se discute en la ya famosa mesa de los lunes en La Plata. El gobernador Axel Kicillof está convencido de la necesidad de hacer prevalecer su trabajo bonaerense. En este aspecto, cree tener para mostrar varios puntos activos. En cuanto a la pandemia, la campaña de vacunación con dosis que la “provincia gestionó y le cedió al gobierno nacional”, la infraestructura en los hospitales y haber evitado el colapso total. Es más, casi al pasar, en la idea de diferenciación permanente con la ciudad de Buenos Aries, hay que prestar atención a los dichos de la Directora de Migraciones Florencia Carignano. En las últimas horas, la funcionaria del Ministerio del Interior resaltó que la provincia de Buenos Aires es una de las tres que habilitó la utilización de hoteles para aislar a quienes llegaran del exterior. No la Ciudad de Buenos Aires, tema que remarcó con mucha vehemencia. Ergo, si la Ciudad y otras provincias hicieran lo mismo que Buenos Aires, se podría terminar con el cupo de ingresos al país que esta semana está en 740 por día. Así lo manifestó. Casi lo mismo que decir que si Larreta quiere, pueden volver los “varados”, a los cuales en el oficialismo suelen, erróneamente, ubicar como votantes de Juntos por el Cambio. Una muestra más de la lucha de clases que se quiere imponer, lejos del ascenso social que siempre pregonó el peronismo.

De allí que Axel Kicillof tenga en carpeta dos nombres para ubicar al frente de la lista de diputados: Daniel Gollán y Nicolás Kreplak. Ambos con antecedentes en el ministerio de Salud de Cristina Kirchner, quien debería dar la aprobación final. Como consignó en su ultimo programa el periodista Carlos Pagni, el gobernador también tiene interés en seguir siendo el único representante fiel del voto de la vicepresidenta en la provincia. Por eso, qué mejor que llevar a dos laderos suyos en la lista. No vaya a ser que le crezcan competidores a futuro.

Una determinación de esas características implicaría definir el perfil de la campaña y, sobre todo, la idea de consolidar el núcleo duro del votante K. Es allí donde surge una controversia sobre el origen del Frente de Todos. Esa coalición llegó para seducir lo que Cristina ya no podía abarcar. ¿Se resignará el oficialismo a pederlo? No parece estar en la mente ni de Alberto Fernández ni de Sergio Massa. Por eso, desde el gobierno descartan a Santiago Cafiero como postulante, pero insisten en Victoria Toloza Paz, quien por estas horas se la vio de recorrida en la primera sección electoral visitando Tigre, Pilar, José C. Paz y San Miguel. De manera irónica quienes no aprueban su postulación recuerdan que viene de perder la interna en La Plata, con la camporista Florencia Saintout.

En el perfil de moderados y donde no queden dudas que es un candidato del presidente, se lo anota a Gabriel Katopodis, Ministro de Obras Públicas. Y no son pocos los que dudan que Daniel Arroyo tendrá un lugar en la lista. El nombre de un intendente aparece en carpeta. Las señales hacia Martín Insaurralde son concretas. Dos actos importantes en su territorio. Primero con Cristina y después con Alberto. Su futuro podría estar en una lista. No habría que descartar que encabece la lista de diputados por la tercera sección. En tanto, parece difícil que Fernández resigne más de un ministro para convertirlo en diputado. Se verá.

Internas en la oposición

La novedad reciente es la decisión de Jorge Macri de no presentarse para competir. Lo terminó de cerrar con Horacio Rodriguez Larreta en una negociación dura. “Le habrá costado un riñón”, cuentan conocedores de la interna del PRO. Se refieren a lo que Macri habría pedido para bajar una postulación que nunca terminó de ser concreta. Hay un elemento que nunca puede pasarse por alto en las negociaciones: el costo económico de ir a una elección primaria no es para cualquiera. Todo se encamina a la contienda Diego Santilli frente a Facundo Manes. El neurocirujano sumó a sus filas a Emilio Monzó, Joaquín De La Torre y Margarita Stolbizer.

En las mismas encuestas que manejan los alcaldes peronistas observan que Larreta tiene una alta valoración en distritos del segundo y tercer cordón del conurbano. En el caso de los pegados a la General Paz, eso se potencia. De allí se sostiene las posibilidades de Diego Santilli de quedarse con la mayoría de los votos en la región más poblada de la provincia de Buenos Aires. Como lo definió un alcalde peronista experimentado: “La jugada de Cambiemos es muy buena, corren de la provincia a Macri y a Vidal, arman una interna atractiva y evitan que se discuta la gestión anterior”. Es de los que creen que el Frente de Todos también debería sumar una contienda. Teme que, como muchos, la noche de las PASO muestre un resultado favorable a Juntos por el Cambio. Y que ello, acelere aún más las dudas sobre si lo que se juega es el futuro de Alberto Fernández o no.

