Dimite el ministro de Sanidad británico tras ser ‘cazado’ con su amante violando la normativa Covid

El ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, ha dimitido de su cargo este sábado tras el escándalo desatado después de conocerse que incumplió las restricciones durante una relación extramatrimonial con una ayudante.

Hancock ha trasladado su dimisión en una carta dirigida al primer ministro, Boris Johnson, tras la publicación de una grabación por el diario The Sun en la que se le puede ver abrazando y besando a su ayudante, Gina Coladangelo, el pasado 6 de mayo, cuando el Ejecutivo pedía que no se mantuviera contacto físico con personas no convivientes y no acercarse a menos de un metro a otras personas en entornos laborales sin mascarilla.

Coladangelo, amiga desde la época universitaria de Hancock, es directora no ejecutiva del Departamento de Salud y Atención Social.

“Aquellos de nosotros que hacemos las normas debemos atenernos a ellas, y es por eso por lo que debo dimitir”, ha afirmado el ya exministro en un vídeo divulgado a través de su cuenta de Twitter, al mismo tiempo que agradecía el esfuerzo de los ciudadanos y el trabajado del Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés).

En su carta de dimisión, Hancock ha señalado que “lo último que querría es que mi vida privada distrajera la atención” de los esfuerzos por acabar con el coronavirus. “Debemos ser honestos con las personas que tanto han sacrificado durante esta pandemia cuando les fallamos, como yo he hecho al violar las recomendaciones”, ha agregado.

Al hacer balance de su gestión de la crisis sanitaria ha admitido que el Gobierno “no acertó en todas las decisiones”, pero ha apelado a la comprensión de la gente ante “lo duro que es lidiar con algo desconocido”. Además, ha añadido que desde que estalló la pandemia, ha sido necesario hacer concesiones “entre la libertad, la prosperidad y la salud”.





Hancock había sido señalado en múltiples ocasiones y el excolaborador de Johnson, Dominic Cummings, ha asegurado que instó al primer ministro en hasta 20 ocasiones a echarlo por mentir sobre las residencias de personas mayores, las pruebas del coronavirus o detalles sobre la respuesta a la pandemia.

La semana pasada, Cummings hizo pública una captura de pantalla con un mensaje texto escrito por el primer ministro en el que tachaba a Hancock de “inútil”.

Hancock ya se disculpó este viernes por “violar las normas de distanciamiento físico” en el marco de la pandemia de Covid-19 con su ayudante, Gina Coladangelo, pero descartó dimitir. El propio Johnson confirmó después su “plena confianza” en Hancock y fuentes del Gobierno señalaron que “el asunto está cerrado”.