Dio negativo el hisopado realizado a la familia del barrio Villa del Carmen

Luego de que se activara el protocolo sanitario a una familia del barrio Villa del Carmen, por un caso sospechoso de coronavirus, esta mañana se conoció el resultado del hisopado realizado: negativo.

El gobernador Gerardo Zamora informó el caso en sus redes sociales tras la rápida viralización de audios e imágenes. Hoy explicó, “esta mañana hemos sido informados que las muestras procesadas del hisopado a la familia (de un camionero aislado en Tucumán) que se domicilia en el B° Villa del Carmen, han dado resultado negativos”.

Y continúo, “estos resultados se suman a otros 15 casos sospechosos que también dieron negativo de Covid-19. Asimismo, todas estas personas seguirán aisladas durante los próximos días a la espera de un segundo hisopado, tal como establecen los protocolos de prevención que llevamos a cabo rigurosamente en nuestra provincia”.

El mandatario reiteró, “más allá de la buena noticia”, que “todos los comprovincianos, que en cualquier momento y por cualquier circunstancia este virus puede estar circulando en algún lugar, quizás a través de personas asintomáticas, y que la única forma de evitar el contagio es la prevención: mantener distancia social, usar el barbijo o tapocas casero, no tener contacto estrecho con gente fuera del círculo familiar, lavarse las manos con jabón, no llevarse las manos a la cara, cumplir con todos los protocolos existentes en comercios, lugares de trabajo o cualquier espacio común; tratar de no circular si no es necesario; tomar todas las precauciones y el cumplimiento de normas del aislamiento social obligatorio que son ampliamente publicadas todos los días por todos los medios”.

Finalmente expresó que, “se está realizando un tremendo esfuerzo desde el area de salud y de seguridad en todo el territorio provincial, y pese a todos los casos con los que han estado y están en contacto, ningún integrante de la Salud o la Policia, hasta ahora se ha contagiado, pese a estar obligados diariamente a estar en contacto con personas sospechosas o infectadas, eso demuestra, y sirva de ejemplo: la responsabilidad y el cuidado con el que cumplen con su tarea cotidiana… por lo qué vuelvo expresar (a costo de ser demasiado reiterativo) que por favor, todos y cada uno de nosotros también cumplamos con nuestra responsabilidad y nos cuidemos, cumpliendo con las normas de prevención, para no contagiarnos ni contagiar a nadie!!”.