Arrancaba este martes la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en la capital portuguesa de Lisboa y una persona se presentó en el evento con una bandera transexual en su mano y grabó las reacciones de todos los asistentes que le rodeaban, publicándolo posteriormente en sus redes sociales.

Tras declarar en su canal de YouTube que los jóvenes le estuvieron gritando «¡no tienes vergüenza!», a continuación, adjuntaba lo que había filmado. «¡Mirad mi bandera!», comenzaba gritando la persona que sujetaba la bandera. Como respuesta, un asistente de la JMJ le mandaba callar con un «shhh», a lo que quien filmaba respondía: «Vete a la mierda».

Tras las quejas de un hombre y una mujer, que se acercaron para pedirle que dejase de enseñar la bandera, añadía que estaba «representando» a su gente, «como todo el mundo con su bandera», haciendo referencia a la costumbre de gran parte de los asistentes de llevar las banderas de sus respectivos países, y terminaba diciendo: «Dios quiere a todo el mundo».

«No debes hacer esto, es la apología de…», le respondía la mujer sin terminar la frase. La joven le insistía en que no podía hacer lo que estaba haciendo, a lo que la persona que grababa decía: «Puedo estar aquí». Ella respondía que claramente podía estar allí y, cuando la persona que sujetaba la bandera se preguntaba si podía llevar el símbolo trans, la respuesta de la asistente era otra: «No, no puedes».

«Puedes estar aquí, no te decimos que no, solamente no lleves la bandera», decía la chica. «¿Sois organizadores? ¿sois organizadores?», preguntaba la persona que grababa, a lo que esta vez el varón joven respondía que no lo eran, pero que aún así no debía llevar la bandera.

Simultáneamente a este momento de la conversación, la chica pedía con actitud nerviosa que no la grabase: «¡No puedes filmarme!». Tras este encontronazo, quien grababa respondía: «Pues idos a la mierda», mientras se alejaba, dando por finalizado el vídeo.