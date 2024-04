Diplomacia de barricada: las peleas internacionales del Gobierno

Los agentes de carrera de Cancillería se agarran la cabeza cada vez que Javier Milei habla de política internacional. Coherente en sus opiniones, el Presidente sigue la línea discursiva que tenía cuando era panelista de televisión, con un detalle que no parece importarle: cada vez que critica a otro mandatario, deja a Argentina al borde de una crisis.

En sus cruzadas internacionales hay una lógica binaria. Quienes se alinean a los intereses de la Casa Blanca están bien vistos por Milei. Los que juegan más cerca de China o Rusia son enemigos íntimos. La Guerra Fría en pleno siglo XXI.

Entre los vecinos, el Presidente sólo cosechó una buena relación con su par paraguayo, Santiago Peña; y cierta cercanía con Luis Lacalle Pou. Nada más. Con el chileno Gabriel Boric y el boliviano Luis Arce hay una evidente frialdad. También con Lula Da Silva. Pero los apuntados directamente son Nicolás Maduro, Andrés Manuel López Obrador y, la última víctima, el colombiano Gustavo Petro. Milei no tiene paz.

Crisis.

La ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, tuvo que hacer malabares para encarrilar la relación entre Colombia y Argentina. Tras conseguir realizar un comunicado en conjunto entre ambas cancillerías, prometió viajar de urgencia para mostrar buena predisposición. Es que Milei inició un incendio con una declaración en una entrevista a CNN en la que trató de “terrorista asesino” a Petro. Fue el inicio de la crisis.

Desde Colombia ordenaron “la expulsión de diplomáticos de la embajada de Argentina”, que no llegó a hacerse efectiva, pero que tuvo al embajador Marcelo Dzugala en vilo durante algunos días. Es que las últimas agresiones fueron la gota que rebasó el vaso: en enero Milei ya había tensado la relación con declaraciones contra Petro que motivaron que Colombia retirara a su embajador en Argentina, Camilo Romero.

Finalmente, desde el ministerio de Mondino pudieron restituir la situación. “Los respectivos gobiernos han dado pasos concretos para superar cualquier diferencia y afianzar esta relación”, dice el comunicado que le puso un punto a la insólita crisis diplomática.

El de Petro no fue el único cruce verbal de Milei. También hubo cortocircuitos con López Obrador, que lo había llamado “facho conservador”. “Es un ignorante”, le contestó el presidente argentino. Aún así, el mexicano asegura que las relaciones entre ambos países continúan, más allá de los exabruptos.

Los cruces de Milei con los presidentes de izquierda por ahora se dan con los países del norte de América Latina. Es que, más allá de lo que se podía presagiar, no hubo mayores altercados con Lula da Silva ni con Boric, obligados a mantener cierta sintonía por la balanza comercial. Pero es una bomba de tiempo.

Alineados. La idea de política internacional de la gestión Milei es clara: si un presidente se acerca a la agenda de Estados Unidos, se ajusta a sus intereses; si se aleja, es un posible enemigo. Nada más.

Por eso, en la región cosechó buena relación con el paraguayo Peña, quien días atrás admitió tener una sintonía “muchísimo mayor” con Milei que con Alberto Fernández. “Él trata de replicar el modelo económico de Paraguay”, aseguró.

Con el que, sorpresivamente, no consiguió la relación que esperaba es con Lacalle Pou. Al menos por ahora, más que el amor, los une el espanto para con Alberto Fernández. Aunque el uruguayo ya resaltó el “optimismo” que le genera Argentina tras el cambio de gobierno. Pronto, Milei podría viajar a Uruguay para intentar acercar posiciones.

El carácter impulsivo del Presidente plantea algunos inconvenientes en las relaciones diplomáticas. Nadie en Cancillería sabe cuándo podría estallar la siguiente crisis ni qué podría decir Milei. Van sin hoja de ruta. De lo que no dudan es de que, en cualquier momento, habrá más declaraciones explosivas que pongan al país en un nuevo conflicto.

