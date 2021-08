Diputado baleado en Corrientes: los datos que tiene la investigación y a quién busca la Policía

Miguel Arias, diputado baleado.

La investigación sobre la agresión a balazos al diputado Miguel Arias determinó que recibió un tiro de calibre 22 “a corta distancia” mientras participaba el jueves de un acto de cierre de campaña en la localidad de Tapebicuá, por lo que la búsqueda se centra sobre los asistentes, mientras testigos dicen haber visto que el agresor disparó desde un vehículo.

Por estas horas, el fiscal de Paso de los Libres Facundo Sotelo está investigando a un joven que fabrica armas tumberas de la zona y que se sospecha puede estar vinculado con los agresores, aunque es sólo una de las pistas que hay en un contesto sin datos concretos sobre él o los agresores y el motivo del ataque.

Según el análisis de peritos de las prendas del diputado y el orificio de ingreso de la bala, la misma fue a corta distancia. Cuando llegó el fiscal Facundo Sotelo a la zona el jueves por la noche, sólo se habían retenido unas 30 personas de las casi 90 que habían asistido al acto.

Tampoco está claro si el diputado era el objetivo de los agresores o el intendente de Paso de los Libres, Martín Ascúa, quien estaba sentado a su lado. Las fuentes consultadas aseguran que los testigos no escucharon ninguna detonación y recién se percibieron cuando el diputado se tocó la zona del disparo y estaba manchado de sangre.

No obstante, aún resta que declaren otros testigos que estuvieron en el acto donde ocurrieron los hechos, en tanto que no hay registros fílmicos del momento en que el diputado recibió el disparo de arma de fuego. Por eso, la principal hipótesis del fiscal Sotelo es que el disparo partió de las personas que asistieron al acto.





