Diputado Baleado| Un nuevo parte médico indica que Arias se encuentra «lúcido y estable bajo el correspondiente tratamiento» – NCN

El diputado de Corrientes por el Frente de Todos, Miguel Arias, permanece internado en un hospital de la capital provincial, se encuentra lúcido y estable, según el último parte médico presentado por el director del Hospital Escuela José de San Martín, Salvador González Nadal.

El médico se refirió a la evolución del funcionario que fue baleado el jueves durante un acto de cierre de campaña en la localidad de Tapebicúa.

El paciente continúa lúcido y estable bajo el correspondiente tratamiento. Su evolución es la esperada para este tipo de cirugías.

González Nadal explicó que hay un equipo médico que mantiene una estricta vigilancia sobre su condición física y su pronóstico sigue siendo reservado.

Las autoridades esperan que al extraerle el proyectil se pueda avanzar en las investigaciones.

Vale recordar que Miguel Arias llegó a este centro de salud el viernes al medio día en un avión sanitario desde la localidad de Paso de Los Libres, donde fue atendido tras ser herido en el abdomen con un proyectil calibre 22.

Los representantes del Frente de Todos en Corrientes advirtieron que es llamativo que no se haya encontrado a la persona que efectuó el disparo durante la actividad de cierre de campaña. Resalaron que no hay condiciones de seguridad para que se lleven a cabo las elecciones en las próximas horas. El candidato a gobernador, Fabián Ríos cuestionó las acciones de las autoridades.

Llama la atención que no encontraron a quien lo baleó; es un pueblo muy chiquito y no es explicable que inmediatamente no se detecte quien fue.

Entre otros pronunciamientos está el de la senadora correntina Ana Almirón, quien remarcó que ningún miembro de la oposición está tranquilo en este momento.

La ministra de Seguridad dijo que no hay pistas firmes

La ministra de Seguridad Sabrina Frederic dijo que no hay pistas firmes sobre el agresor y reveló que los médicos no lograron retirar la bala del cuerpo de Arias.

La funcionaria se comprometió a continuar con las investigaciones hasta que se obtenga claridad de lo que ocurrió y desde dónde llegó el ataque y cuáles son los motivos.