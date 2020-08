Diputado Berisso adelantó que Vidal podría lanzarse como candidata a Diputada Nacional – NCN

El diputado nacional del PRO, Hernán Berisso, consideró que la exgobernadora María Eugenia Vidal, quien admitió que quiere volver formalmente a la política, «perfectamente podría ser una diputada nacional», y añadió que la exmandataria provincial tiene «enorme capacidad de gestión y está muy preparada para lo público», sentenció.

El diputado nacional del PRO, Hernán Berisso, que además forma parte del equipo político de María Eugenia Vidal, vaticinó que la exgobernadora podría ocupar una banca en el Congreso de la nación, respecto a las elecciones legislativas que se avecinan.

«María Eugenia Vidal es una mujer con enorme capacidad de gestión y muy preparada para lo público. Si fue una excelente gobernadora perfectamente puede ser diputada», dijo Berisso en una entrevista con el portal U24.

Y sobre las apariciones de los líderes de Juntos por el Cambio, como las ha hecho el expresidente Macri, la exgobernadora Vidal, y la exdiputada nacional Elisa Carrió en los últimos días, opinó:

«Tanto Macri, Vidal y Carrió, como dirigentes políticos que son, tienen todo el derecho y celebro que quieran seguir en lo público». Y agregó: «Este país necesita muchos dirigentes como ellos».

Sus declaraciones las realizó luego de que la propia Vidal admitiera que quiere regresar formalmente a la política argentina.

Fue durante una actividad organizada por el 37° Congreso Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde la exgobernadora admitió que está estudiando la posibilidad de ser candidata, ya sea en la PBA o en la Ciudad.

«Es una elección muy difícil. A mí la provincia me dio enormes satisfacciones. Me dio momentos difíciles, pero es un lugar del que yo me enamoré. Y la Ciudad es el inicio de mi vida política. Así que es difícil elegir, me cuesta elegir», dijo la exgobernadora.

Y añadió: «Pero por encima de cualquier especulación, mi decisión el año que viene va a tener que ver con lo que yo crea que es mejor para la Argentina y para mi espacio político».