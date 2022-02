Diputado Cisneros: “La Bancaria logró el primer acuerdo salarial del año”

El diputado nacional Carlos Cisneros, por el Frente de Todos, Tucumán, y dirigente sindical de La Bancaria, anunció que el gremio alcanzó un principio de acuerdo paritario, el cual es el primero del año, pero esto no correspondería a las negociaciones nacionales.

En este sentido, expresó que “esta primera punta fue para destrabar la actitud renuente de la banca extranjera en el país” y agregó que “firmamos un anticipo de paritaria, una suma fija para los meses de enero y febrero, y nos volveremos a juntar para firmar un acuerdo que supere las expectativas inflacionarias a partir del mes de marzo.

Además, señaló que La Bancaria dará pelea por superar el “ancla inflacionaria” fijada por el Gobierno en torno del 40 por ciento: “Nunca coincidimos nosotros con las expresiones del ministro (Claudio) Moroni, es más, vemos que dentro del Ministerio hay muchos funcionarios que vienen del gobierno de Macri”.

Por otra parte, volvió a referirse respecto del rol de la llamada Gestapo sindical, que puso en el ojo de la tormenta a la ex gobernadora María Eugenia Vidal, y advirtió que en la Cámara de Diputados “hay un profundo malestar con el ex gobernadora y con una oposición desde Juntos por el Cambio que pretende negociar el apoyo al entendimiento alcanzado con el FMI por el Gobierno con una especie de manto de olvido para lo actuado por Vidal en su cruzada antisindical”.

Asimismo, expresó: “Sabemos que se viene una agenda parlamentaria movida donde el acuerdo con el FMI va a ser un eje central. Yo presenté un pedido de informes y de aclaración. No estoy de acuerdo con que el tema la Gestapo sindical sea moneda de cambio para sentarse a negociar el voto al acuerdo de la oposición para acompañar el acuerdo con el FMI”.

Sobre esto, sostuvo que lo que hay que tener en cuenta al asumir un apoyo al acuerdo con el FMI es ver si la torta se agranda, si no se producen ajustes de salario, ni se producen recortes de jubilaciones, seguramente mi voto será afirmativo. Yo no me abstengo.

“A mí no me cayó muy bien la renuncia del presidente del bloque, Máximo Kirchner. Nosotros somos 118 diputados que hemos acompañado al diputado Kirchner en los dos años de gestión. Creo que nosotros nos deberíamos haber enterado antes que los diarios de su renuncia”.

Y concluyó “creo que este tipo de internismo desalienta a la militancia y a los propios diputados”.