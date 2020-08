Diputado que denunció a Viviana Canosa: Tomar dióxido de cloro es como tomar cianuro

El diputado provincia de Neuquén por el Frente de Todos Mariano Mansilla denunció penalmente a la conductora Viviana Canosa por ejercicio ilegal de la medina y por recomendar abiertamente tomar dióxido de cloro como remedio para combatir el coronavirus.

Mariano Mansilla diputado en Neuquén sobre la denuncia penal a Viviana Canosa

“Nos conmocionó a todos en Neuquén la muerte de un niño de 5 años porque no sabíamos los efectos del consumo de dióxido de cloro y porque lo consumen en dosis pequeñas. Hace unos años se había hecho una campaña de que curaba el cáncer”, indicó el legislador provincial en diálogo con Lo Prometido es Deuda por FM La Patriada.

Explicó que “junto a los médicos del hospital y a colaborando con fiscales, se hicieron estudios complementarios además de la autopsia que demuestra el efecto letal que tiene el dióxido de color sobre los órganos” y advirtió que “es comprable en las mismas cantidades a tomar cianuro”.

Asimismo, aclaró: “A Canosa la denunciamos no por el fallecimiento del niño porque entendemos que no habrá querido tener un accionar de esas características, sino por promocionar un químico que no se aplica para la salud”. “Es importante que se conozca y se difunda los efectos nocivos que tiene en las personas”, aseveró.

diputado Mariano Mansilla El diputado de Neuquén Mariano Mansilla denunció a Viviana Canosa

La denuncia fue tramitada en la Ciudad de Buenos Aires. Masilla respondió a las declaraciones del abogado de Canosa que desestimó la denuncia y remarcó que la denuncia que porque “Canosa anuncia que tiene un medicamento que mejore la salud y no es así. Se llama genéricamente ejercicio ilegal de la medicina”.

“Ella dice que oxigena la sangre y es divino. Una imagen puede más que mil palabras. Que tome en cámara, está legitimando que tomar dióxido de cloro no hace mal. Ella dice que oxigena la sangre, eso es falso porque lo contrae y genera un paro cardíaco” advirtió.

Además, apuntó: “La pena es de 15 días a un año. Pero cualquiera que sea podría ser ejemplificadora. No muestra ningún tipo de arrepentimiento ni empatía”.

En ese sentido, el legislador consideró que “hay una deuda de la democracia con respecto a las comunicaciones, solo ha habido intentos de regular pero no han soltado la manija” e instó a que “debe haber un acuerdo social que regulemos sobre los temas de salud en pandemia, es básico”.

“Es de suma irresponsabilidad convocar desde un micrófono resistir a las medidas sanitarias”, sentenció.