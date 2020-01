Diputado radical dice que «no encuentra motivos» para votar en contra del proyecto de Deuda – NCN

El interbloque Juntos por el Cambio definirá su postura de cara a la sesión por el proyecto de Deuda este lunes a última hora, mientras algunos diputados del PRO han adelantado sus deseos de votar en contra del proyecto, en el radicalismo marcan diferencias. Para el diputado nacional por Buenos Aires, Miguel Bazze, «no tienen porque votar en contra» un proyecto que no da «facultades graves al Ejecutivo».

En dialogo con NCN, el legislador afirmó estar «convencido que el poder ejecutivo tiene facultades e instrumentos legales como para avanzar en una negociación de la deuda sin pasar por el Congreso, creo que el gobierno envía al Congreso un proyecto para ampliar su aval político de cara a las negociaciones».

En este sentido, alertó que «son conscientes que la deuda hay que re-negociarla, pero queremos conocer los detalles», y agregó: «El proyecto ratifica poderes que el Ejecutivo ya tiene, no estaríamos agregando demasiado pero no alcanza solo con esto».

Consultado por la votación y en caso de ser necesario, si avalarían el gesto político al gobierno nacional, Bazze ratificó que «tenemos que evaluar el proyecto con responsabilidad, no estamos dándole facultades graves al Ejecutivo, no tendríamos porque a priori decidir votar en contra, pero es algo que se analizará entre todos y puede que mi opinión no sea la que prevalezca».

Este mismo lunes, el diputado del PRO, Pablo Torello señaló que «creemos que si llaman (a debatirla) es porque ya tienen los votos, independientemente de nuestro apoyo o no«. Así mismo, agregó que la ley «no es necesaria porque con las facultades delegadas y la ley de emergencia ya tiene todos los elementos para hacer todo lo que están pidiendo».

Durante la reunión interna que se desarrollará este mismo lunes en la previa del comienzo del debate en comisión, el PRO pugnara por negar los votos al oficialismo, mientras que el bloque radical, con una minoría sobre el resto, se alinea detrás de un posible voto positivo como gesto político que de un apoyo mayor al ministro de Economía en la mesa de negociaciones.