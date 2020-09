Diputado Ramón sobre el proyecto de reforma judicial: «Necesita modificaciones» – NCN

El diputado José Luis Ramón, titular del interbloque de Unidad Federal, consideró que el proyecto de reforma judicial que ya obtuvo media sanción del Senado «necesita modificaciones» y a su juicio, opinó que «el sistema de justicia no puede seguir funcionando en Capital y acaparando todas las causas».

El diputado Ramón precisó que desde su interbloque propondrán cambios a la iniciativa que tiene media sanción del Senado para que incorpore «la posibilidad de reclamos de consumidores, cuestiones de medio ambiente y la posibilidad de plantear acciones colectivas desde las provincias».

«Si estás en una provincia y querés reclamar por una factura a un juez federal no lo podés hacer, no puede ser que no funcione el tribunal de defensa de la competencia», cuestionó el legislador mendocino.