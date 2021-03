Diputados: a la espera del dictamen, los gremios dieron su apoyo al proyecto de Ganancias

Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo por Ganancias

En la tercera reunión informativa de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo, los diputados recibieron a dirigentes sindicales para escuchar su posición en torno al proyecto que prevé elevar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias a 150.000 pesos brutos, al tiempo de promover un alivio fiscal para los trabajadores.

Participaron referentes de la CGT, Corriente Federal de los Trabajadores, Frente Sindical, CTA de los Trabajadores y CTA Autónoma.

Carlos Acuña, Secretario Gral. de la Corriente Federal de Trabajadores, celebró el debate y dijo: “Debemos sacar adelante el salario y el consumo de los trabajadores. Felicito a los diputados por el debate más allá de los partidos políticos”.

El proyecto tendrá tendrá despacho de Comisión la próxima semana y siete días más tarde se tratará en Diputados.