Diputados| Alineado con Lousteau, el radical Suárez Lastra dijo que no se hace «cargo de lo que hizo Macri» – NCN

El diputado nacional del radicalismo Facundo Suárez Lastra consideró que las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) «se deben celebrar acotándolas y teniendo en cuenta las características de la pandemia» de coronavirus.

No obstante, el exintendente porteño sostuvo que «cualquier modificación electoral en el año de las elecciones es mala» y que la iniciativa está motivada por «conveniencias electorales» que atribuyó tanto a referentes tanto del radicalismo como del oficialismo que están apoyando la suspensión de esos comicios.

En declaraciones a El Destape Radio, Suárez Lastra aseveró que «hay que lograr acuerdos que permitan darle racionalidad a la competencia entre los márgenes que da la ley para establecer criterios razonables sin impedir la suspensión de las PASO».

Sesiones mixtas en el Congreso

Por otra parte, y sobre la modalidad de sesiones mixtas en el Congreso, el diputado radical sostuvo que «es sensato sesionar en las cuestiones en las que hay acuerdo» y «esperar un mes a las sesiones ordinarias» para tratar «los temas que no son urgentes y son más conflictivos».

«Nosotros aceptamos el protocolo mixto y ha funcionado con total claridad», dijo y aclaró que «en los temas que no son urgentes» no están dispuestos a «flexibilizar» su posición.

Finalmente, Suárez Lastra aseguró que se aplicará la vacuna Sputnik cuando corresponda.

«No tengo prejuicios», dijo y sostuvo que le «gustaría que se den más precisiones sobre la vacuna» al tiempo que instó «a la población a que se vacune».

«Creo que, con sus más y sus menos, todas las vacunas funcionan«, señaló.

Macri

En tanto aseveró que el de Cambiemos «no fue un gobierno de coalición» sino «una alianza parlamentaria», por lo cual, subrayó, «no» se hace «cargo» de la gestión de Mauricio Macri.

«Nosotros no fuimos un gobierno de coalición. Yo me hago cargo de las políticas generales que el Gobierno aprobó con acuerdos parlamentarios. Fuimos una alianza parlamentaria pero no una coalición de gobierno. Por eso, no me hago cargo de la gestión de Macri, para eso está la gente del PRO», afirmó Suárez Lastra.

Finalmente el diputado radical recordó que el propio Macri aseguró que «no fue un gobierno de coalición» y puso de relieve que el expresidente «dijo que nombró a un par de ministros radicales pero no hubo un sistema de decisiones estratégicas ni un programa común».