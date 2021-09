Diputados analizaron las prioridades del Presupuesto 2022

Veronica Caliva sobre el Presupuesto 2022

Antes de la presentación del próximo presupuesto, legisladores de distintos bloques expresaron su postura respecto a los puntos que debería contemplar la Ley que condensa los lineamientos económicos para el próximo año.

Por un lado, Verónica Caliva, del Frente de Todos, indicó: “Primero tenemos que conocerlo, porque aún no ingresó. Esperamos que contemple las urgencias populares y que priorice la salud, porque seguimos transitando la pandemia”.

Por su parte, el diputado Gustavo Menna, de la UCR, consideró que “El Presupuesto es la ley de leyes y define un programa de gobierno”.

Y expresó: “Hay expectativa sobre todo en lo que es inversión en obras de infraestructura, necesarias para el desarrollo regional y el financiamiento de los programas”.





